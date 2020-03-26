Ekonomi TMO açıkladı Yeterli miktarda çeltik ve pirinç var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TMO açıkladı: Yeterli miktarda çeltik ve pirinç var

TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurduklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
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TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurduklarını açıkladı.

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