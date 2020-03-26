TMO açıkladı: Yeterli miktarda çeltik ve pirinç var

TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurduklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurduklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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