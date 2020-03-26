TMO açıkladı: Yeterli miktarda çeltik ve pirinç var TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurduklarını açıkladı.

Haber Merkezi 26 Mart 2020, 10:04 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 10:05 İHA