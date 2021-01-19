Ekonomi TMSF beş şirketi daha satışa çıkarıyor
İŞ DÜNYASI

TMSF Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM ve Central Hospital'ı satışa çıkarıyor

TMSF beş şirketi daha satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen beş şirket daha bu yıl içerisinde satışa çıkarılacak. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, 2021 yılında satışa çıkarılacak şirketleri Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM ve Central Hospital olarak sıralarken, Erciyes Anadolu Holding ve Koza Altın gibi büyüyen, kâr eden şirketlerin ise hukuki süreçlerin tamamlanmadan satışının mümkün olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
TMSF'nin satışa çıkardığı şirketler arasında Aynes Gıda'da yer alıyor.
TMSF'nin satışa çıkardığı şirketler arasında Aynes Gıda'da yer alıyor.

Kayseri’deki tesis açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "2021’de Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM, Central Hospital’in satışı düşünülüyor" dedi.

KARAR KESİNLEŞİNCE DEVLETE GEÇECEK

TMSF bünyesindeki firmaların satışlarıyla ilgili konuşan Gülal, “Firmanın ekonomik devamlılığı ile ilgili tehlike varsa, satılmasında sakınca yok. Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen, kâr eden şirketlerin ise hukuki süreci tamamlanmadan satışı mümkün değil. Müsadere kararı çıkanlar var. Kararlar kesinleşince bu şirketler devlete geçecek. Bizim de hareket alanımız genişleyecek” diye konuştu.

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ŞİRKETLERİN İADESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Son günlerin en çok tartışılan konular arasındaki hukuk reformuna ilişkin Gülal, “Biz de görüş verdik. Buradaki mülkiyetle ilgili reformdan kastedilen, TMSF kayyumunda yönetilen şirketler değil. Bu şirketlerin hukuk reformuyla iade edilmesi söz konusu değil. Hukuki süreçler kesinleşmediği için mülkiyet hakkı hâlâ eski sahiplerinde. Büyük grupların tamamında müsadere kararı verildi. Onandığı andan itibaren bu mülkiyet sorunu ortadan kalkacak. Hisseler Hazineye devrolcak ve mülkiyet, eski sahiplerinde değil devletimizde olacak” diye konuştu.

KASASINDA 1 LİRA YOK!

Fi Yapı’nın durumuna da değinen Gülal, “Fi Yapı çözümsüz gibi duruyor. Kasasında 1 lira bile para yok. Şirket aslında 2008 yılında battı. TMSF’ye geçince firmadan ev almak için para yatıranlar heyecanlandı. Fakat hep söylediğimiz bir konu var. Ne devlet ne de TMSF, geri alamayacağı 1 lirayı bile koymaz. Fi Yapı’nın Dikili’deki adasının satışı düşünülüyor. Bu şekilde mağduriyetlerin bir kısmı çözülebilir. Ada için 50 milyon euro değerleme yapıldı. Bu da inşaatların tamamlanmasına yetmiyor. Çok daha fazla nakde ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

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