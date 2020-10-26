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Ekonomi Nakpilsanın fabrikası satışa çıkıyor
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TMSF, Nakpilsa'yı satışa çıkardı

Nakpilsa'nın fabrikası satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu , Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fabrikasıyla ilgili tüm mal, hak ve varlıkları satışa çıkardı. Muhammen bedeli 315 milyon lira olarak belirlenen satış için 18 Aralık'ta ihale yapılacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Naksan Plastik'e kayyım olarak atanılmasının ardından fon kurulu kararıyla oluşturulan Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Nakpilsa markası altında dokuma branda ağırlıklı olmak üzere halı tabanı, yer örtüsü, sera örtüsü ve suni çim ipi üretimini yapan fabrikasıyla ilgili mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

  • Muhammen bedeli 315 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.
İhale, 18 Aralık saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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