TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomi tekrardan bir canlanma hamlesine girdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO) düzenlenen il ile ilçe oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında, elektrikteki çok yüksek fiyat artışlarını gündeme getirdiklerini, yeniden ele alınmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bununla ilgili açıklama yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu konuda yakında olumlu bir gelişme olmasını beklediklerini dile getirdi.

Asgari ücretin enflasyon üzerinde reel artmasının hem sosyal açıdan olumlu olduğunu, hem de piyasaları canlandıracağını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Ama tüm ücretlerden asgari ücret kadar gelir vergisinin kaldırılması da işveren olarak bizlerin de yükünü azalttı. Bir çalışan için baktığımız zaman yıllık 8 bin 608 lira asgari ücretli de üzerimizden yük azalmış oldu. Yüzde 50 arttı ama üzerimizden yük kalkmış oldu." diye konuştu.

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Hisarcıklıoğlu, işverene asgari ücret desteğinin artırılmasını istediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talebimizde gelir vergisinin yükseltilmesi talebi çıktı. Başta tıbbi cihaz olmak üzere uzun süredir kamuda bekleyen alacaklar vardı. Bunların yakın takipçisi olduk, ödenmeye başladı. Baktığımız zaman piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin büyümesine baktığım zaman yüzde 12'lik bir büyüme görüyoruz. Sanayi pandemi öncesi dönemi yakaladı ve geçti. Bu aslında çok olumlu bir mesaj. İhracatımızda tarihi bir rekor yaptık. Bir yılda 40 milyar dolar ilave gelir elde ettik. 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik."

Turizmin yavaş yavaş toparlandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm eskisi gibi değil ama iyileşme yolunda. Ticarette de inşallah bir canlanma başladığını görüyoruz. Tarım sektöründe girdi maliyetlerimizdeki yüksek artışlar sıkıntıya yol açıyor mu? Açıyor. Yakıt, gübre, yem bunun gibi hayvancılıkta şikayetler geliyor. Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş piyasalarımızı olumsuz etkiliyor. Bu konuyla ilgili sıkıntılarımızı da Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla paylaşıyoruz. Döviz kurlarındaki artışla ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Piyasayı ve pek çok firmamızı olumsuz etkilediğini, istikrar ve öngörülebilirliğin temin edilmesi gerektiğini de söyledik."

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Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketleri sonrasında piyasaların sakinleştiğini vurgulayarak, "Hepiniz yaşadınız bunu. İnşallah bundan sonra daha az dalgalanmalar yaşanacak ve istikrar yakalanacak diyorum. Biz kur faiz ekseninden çıkıp üretime, yatırıma, ihracata odaklanmamız lazım diyorum." ifadesini kullandı.

Bir iş adamı olarak moralinin hiçbir zaman düşmediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Çünkü ben iş adamıyım, her gün sabah o dükkanın kapısını açabilme cesaretini bulabilmek için moralimin yüksek olması lazım. 'Bugün dünden daha iyi olacak' diyoruz. Hiç unutmayın bunu, hiçbir şekilde iş adamı umudunu kaybetmez. Yarın daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

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