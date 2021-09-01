Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlundan büyüme değerlendirmesi Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan büyüme değerlendirmesi: Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yılın ikinci çeyreğinde elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamına ilişkin, "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlundan büyüme değerlendirmesi
Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

  • "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör, el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı."

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