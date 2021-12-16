TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gelir ve Damga Vergisi'nden muafiyet olumlu olmuştur
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 bin 253 lira olarak açıklanan net asgari ücret için "Hayırlı olsun" dedi. Talepleri arasında yer alan Gelir ve Damga Vergisi'nin muaf tutulması kararını olumlu bulduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretin, 2022 yılı için net 4 bin 250 lira olacağını duyurdu. İşverene destek amacıyla Damga ve Gelir Vergisi'nin de asgari ücretten kaldırıldığını aktaran Erdoğan, "Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.
"VERGİLERİN MUAFİYETİ OLUMLU OLMUŞTUR"
Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 bin 253 lira olarak açıklanan net asgari ücret için "Hayırlı olsun" dedi.
Talepleri arasında yer alan Gelir ve Damga Vergisi'nin muaf tutulması kararını olumlu bulduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.