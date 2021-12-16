TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gelir ve Damga Vergisi'nden muafiyet olumlu olmuştur

AGİ nasıl hesaplanır?<br><br>“A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı 12) x %15”<br><br>AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;<br><br>İşçinin kendisi için %50<br><br>Çalışmayan eşi için %10<br><br>Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5<br><br>3. çocuk için %10<br><br>ve sonraki her çocuk için %5’idir.<br><br>Bu oranların toplamı %85'i geçemez.<br><br>Asgari ücret AGİ hesaplamaya misal verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. <br><br>AGİ hesap formülü; <br><br>Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.