Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gelir ve Damga Vergisinden muafiyet olumlu olmuştur
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gelir ve Damga Vergisi'nden muafiyet olumlu olmuştur

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 bin 253 lira olarak açıklanan net asgari ücret için "Hayırlı olsun" dedi. Talepleri arasında yer alan Gelir ve Damga Vergisi'nin muaf tutulması kararını olumlu bulduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir ve Damga Vergisinden muafiyet olumlu olmuştur
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretin, 2022 yılı için net 4 bin 250 lira olacağını duyurdu. İşverene destek amacıyla Damga ve Gelir Vergisi'nin de asgari ücretten kaldırıldığını aktaran Erdoğan, "Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"VERGİLERİN MUAFİYETİ OLUMLU OLMUŞTUR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 bin 253 lira olarak açıklanan net asgari ücret için "Hayırlı olsun" dedi.

Talepleri arasında yer alan Gelir ve Damga Vergisi'nin muaf tutulması kararını olumlu bulduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu

AGİ kaç para oldu: İşte 2022 AGİ ücretleri
FOTOĞRAF 18
Title
Günlerdir merakla beklenen asgari ücret açıklandı. Asgari ücretle birlikte yeni AGİ rakamları da belli oldu. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kaç para, AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu ve detaylar...
Title
2022 AGİ KAÇ PARA OLDU?<br><br>Asgari ücret görüşmeleri sona erdi. Yeni asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruş brüt ise 5 bin 4 lira olarak belirlendi. 2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinden sonra gözler AGİ'ye çevrildi. Kim kaç para AGİ alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi, değil mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve en düşük asgari ücret rakamı 4.250 liraya AGİ dahil olacak. Rakam; çalışan kişinin evli çocuksuz, evli çocuklu, bekar olup olmadığına göre değişkenlik gösterecek.
Title
İşte 2022 asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeni AGİ rakamları...
Title
Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ kaç TL?<br>Bekar çalışan 375 TL
Title
Evli eşi çalışmayan çocuksuz 450,36 TL
Title
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 506,65 TL
Title
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 562,95 TL
Title
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 638 TL
Title
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 675,54 TL
Title
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 375 TL
Title
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 431,59 TL
Title
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 487,89 TL
Title
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 562,95 TL
Title
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 600,48 TL
Title
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 638,01 TL
Title
AGİ nasıl hesaplanır?<br><br>“A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı 12) x %15”<br><br>AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;<br><br>İşçinin kendisi için %50<br><br>Çalışmayan eşi için %10<br><br>Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5<br><br>3. çocuk için %10<br><br>ve sonraki her çocuk için %5’idir.<br><br>Bu oranların toplamı %85'i geçemez.<br><br>Asgari ücret AGİ hesaplamaya misal verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. <br><br>AGİ hesap formülü; <br><br>Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.
Title
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?<br>Açılımı ‘asgari geçim indirimi’ olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi aylıktır.<br><br>Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.<br><br>Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.<br><br>Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.
Title
Bu yıl vergi oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle AGİ ücretleri de değişiklik gösterebilir.
AGİ kaç para oldu: İşte 2022 AGİ ücretleri
Milyonlarca kişinin beklediği Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla 2022 AGİ zammı da netleşti. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişen AGİ'nin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yeni rakamlar belli oldu. Peki 2022 AGİ kaç para oldu? Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari geçim indirimi) ne kadar, kaç TL oldu? AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni rakamlar...
İstanbula kar yağışı uyarısı

İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Tarih verip, etkili olacak ilçeler açıklandı.
Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.
Asgari ücret 4 bin 250 TL

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği rakamı duyurdu.

Merkez Bankası kritik kararını açıkladı.

Gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.