Tofaş'tan 225 milyon dolarlık sürpriz karar: 2020'de piyasada olacak

TOFAŞ, Egea/Tipo için facelift yatırımına başlanmasına karar verdi. 2015 yılında üretimine başlanan ve bu zamana kadar 530 bin adet üretim gerçekleştirilen Egea modeli için 225 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

2024 yılına kadar 1.5 milyona yakın üretim planı yapılan Egea'nın yeni yüzüyle 2020'de piyasaya çıkacağı da ifade edildi.

Tofaş Otomobil Fabrikası'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Egea/Tipo otomobil ailesinin facelift yatırımına başlanmasına karar verilmiştir. 25.10.2013 ve 6.11.2014 tarihli özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan projenin süresi 2024 yıl sonuna kadar uzatılmıştır.

Fiat Egea modelini ilk olarak 2015 yılında üretmeye başladı.

1 MİLYON 450 BİN ADET ÜRETİM HEDEFİ

İlk yatırım planında 2015-2023 dönemi için hedeflenen 1 milyon 300 bin adet üretimin bugüne kadar yaklaşık 530 bin adedi gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın da katkısıyla 2015-2024 yıllarını kapsayan proje süresince yaklaşık %70'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin adet üretim hedeflenmektedir.

225 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILACAK

Bu kapsamda önümüzdeki aylarda başlanmak üzere 2020 yıl sonuna kadar yaklaşık 225 milyon Amerikan Doları yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni araçların üretimine 2020 yılının son çeyreğinde başlanması planlanmaktadır.

FACELİFT NEDİR?

Üreticiler, günümüzde yeni olarak tanıttıkları bir otomobili genellikle orta yaş olarak adlandırılan dönemde yani 3-4 yıl sonra çeşitli şekillerde güncellemektedirler. Bu güncelleme birçok sefer teknik, görünüm ve donanım olarak gerçekleşse de kimi zaman çok kapsamlı, kimi zaman ise oldukça yüzeysel olabiliyor ve bu üçlünün hepsini veya bazılarını kapsayabiliyor.

Yapılan bu işlem ise yabancı otomotiv basını tarafından Facelift veya LCI (Life Cycle Impulse) olarak adlandırılıyor.

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