Ekonomi Tofaştan üretime ara veriyor iddiasına açıklama
OTOMOTİV

Tofaş'tan 'üretime ara veriyor' iddiasına açıklama

Otomotiv sektöründeki daralma sebebiyle Tofaş otomobil fabrikası'nın ekim ve kasım ayında çalışma sürelerini ve üretim sayısını azaltacağına ilişkin haberlere şirketten açıklama geldi. Tofaş'tan yapılan açıklamada; üretim beklentilerinin 2019 yılı hedefleri ile paralel doğrultuda olduğu ifade edilirken, ekstra açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişmenin bulunmadığına da vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tofaş otomobil fabrikası
Tofaş otomobil fabrikası

Otomotiv devi Tofaş'ın bazı hatlarda çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde haberler üzerine şirketten açıklama geldi.

Söz konusu haberlerde iddia edilen, ''Bazı hatlarda, Ekim ve Kasım aylarında 5 haftada 4 gün, 1 haftada da 3 gün çalışacak. 1 hafta ise üretime ara verilmesi planlanıyor. Fabrikanın planlamasında üretim öngörülerinde de düşüş olduğu ifade ediliyor.'' şeklindeki ifadelerin aksine Tofaş'tan yapılan açıklamada üretimin 2019 beklentileri doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Tofaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Planlanan mevcut üretim takvimimize göre yılsonu üretim beklentimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde 31 Temmuz 2019'da faaliyet raporumuzda paylaşılan 2019 yılına ilişkin beklentilere paralel olup, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.

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