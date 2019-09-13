Tofaş'tan 'üretime ara veriyor' iddiasına açıklama

Otomotiv devi Tofaş'ın bazı hatlarda çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde haberler üzerine şirketten açıklama geldi.

Söz konusu haberlerde iddia edilen, ''Bazı hatlarda, Ekim ve Kasım aylarında 5 haftada 4 gün, 1 haftada da 3 gün çalışacak. 1 hafta ise üretime ara verilmesi planlanıyor. Fabrikanın planlamasında üretim öngörülerinde de düşüş olduğu ifade ediliyor.'' şeklindeki ifadelerin aksine Tofaş'tan yapılan açıklamada üretimin 2019 beklentileri doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Tofaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Planlanan mevcut üretim takvimimize göre yılsonu üretim beklentimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde 31 Temmuz 2019'da faaliyet raporumuzda paylaşılan 2019 yılına ilişkin beklentilere paralel olup, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.