Togg AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten başarıyla geçti

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yapılan Türkiye’nin Otomobili

Togg

’un trafiğe çıkabilmesi için geçmesi gereken testler tamamlandı. Togg yollara çıkmadan önce; elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi birçok teknik test ve kontrolden başarıyla geçti. Uyumlaştırılmış

Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı