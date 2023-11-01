Togg CEO'su Gürcan Karakaş: 4 teker üzerinde giden bilgisayar yaptık Avrupa’da bile birçok üretici Togg'un aşamasına yetişemedi

Gürcan Karakaş
Türkiye’de ilk kez belediyelerde yalın yönetim uygulamasını hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde düzenlenen Yalın Belediyecilik Sempozyumu’nda, Togg CEO’su Gürcan Karakaş da ‘kullanıcı odaklı değer üretimi’ konu başlıklı bir sunum yaptı.
"4 teker üzerinde giden bilgisayar"
Yeni nesil teknoloji şirketlerinin ve yeni nesil otomobil üreticilerinin kullanıcıyla doğrudan bağ kurmak istediğini hatırlatan Karakaş, şuan için 8 tane mobil deneyim merkezi oluşturduklarını, 32 noktada servis hizmeti verdiklerini ve 10 tane de mobil servislerinin bulunduğunu dile getirdi.
Kullanıcı deneyimlerini kullanarak beklentileri belirlediklerini ve bu yönde yenilikler eklediklerini anlatan Karakaş, “İlk günden itibaren kendi modülümüzü, kendi bataryamızı üretiyoruz. 2026’dan itibaren yeni nesil hücreleri de üretmeye başlayacağız. Buna sahipseniz menzili, şarj hızını ve her şeyi değiştirebilirsiniz. Fikri mülkiyetine sahip olmak bu yüzden sizi özgün ve hür kılıyor. Gemlik kampüsümüz Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip. Başka kirleten bir şey de olmadığı için Avrupa’nın en temiz tesisi şuan Bursa’da. Bunu önemsiyoruz. Bunun yanında doğuştan sıfır emisyona sahip araçtan bahsediyoruz. Tüm tedarikçilerimizle birlikte 2035’te karbon nötr olma hedefini belirledik. O tarihte karbon nötr olan ilk şirket olacağız” şeklinde konuştu.
"Teveccüh karşısında çok mutlu olduk”
Otomobillerin akıllanmasıyla işlerin bitmediğini, bir eko sistemin içerisinde bir bütünün bir iki parçası haline gelindiğini söyleyen Karakaş, dijital dünyanın insan hayatının her anında olduğu için otomobil içerisinde de olması beklendiğini ifade etti.
"Yalın yönetim, şehirleri geleceğe taşıyacak"
TBB Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Hayri Baraçlı da, ‘Açığa çıkmamış ihtiyaçların yönetimi’ konu başlıklı sunum yaptı.
Belediyelerin veya işletmelerin insan vücuduna çok benzediğini söyleyen Baraçlı, kronik ağrıları ortadan kaldırabilmek için gerekli tedbirlerin alındığı gibi belediye ve işletmeleri de iyileştirebilmek için gerekli adımların atılması gerektiğini anlattı. Bunun için de bir yönetim felsefesi ortaya koymak gerektiğini belirten Baraçlı, “Etkinlik doğru işleri yapmak, verimlilik ise işleri doğru yapmaktır. Doğru işleri doğru şekilde yapabilen yerel yönetim, esasında vatandaş memnuniyetini de ön planda tutmuş oluyor. Bütünsel iyileştirmeyi hedefleyen yalın yönetim kavramı, şehirleri de geleceğe taşıyacak. Sağlıklı kentler oluşturmada hızlı çözümleri yalın yönetimle elde edebiliriz. Yalın yönetim tekniklerini kullanarak şehirlerimizi tedavi edebiliriz. Yalın yönetim, hataların oluşmadan önlenmesi ve hatanın sıfırlanmasını da amaçlamaktadır. Vatandaş memnuniyeti bu noktada önemli bir unsurdur. Yalın yönetim sorunların kaynağında tespit edilerek çözüm üretilmesini sağlar. Artık verim odaklı çalışmak tüm kamu kurumlarının ve belediyelerin en temel unsurudur. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimiz de yalın belediyecilik çalışmalarını hızlı bir şekilde arttırarak devam ettiriyor. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Sunumun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Hayri Baraçlı ve Gürcan Karakaş’a günün anısına plaket takdim edildi.