Togg CEO'su Karakaş DTW 2023'te konuştu: Mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz

"Teknolojik gelişmeler, mega trendlerdeki değişim ve kullanıcı beklentileri otomotiv sektörünü kökten değiştiriyor. Otomobil artık 4 tekerlekli bir ulaşım aracının ötesinde akıllı bir cihaza dönüşüyor. Akıllı evler, akıllı araçlar ve akıllı telefonlarla bağlanabilen otomobil en sofistike mobil cihaz haline geliyor. Geleneksel OEM'ler, telekomünikasyon şirketlerinin sahip olduğu mobilite geçiş sürecini yönetecek bilgi birikimine, telekomünikasyon şirketleri de sofistike mobil cihazlar hakkında bilgi birikimine sahip değil. Biz bu iki dünyayı birleştiriyoruz. Kullanıcı odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek, geleneksel OEM tedarikçilerinden blok zinciri kodlayıcılarına kadar iş ortaklarımızla birlikte mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz."