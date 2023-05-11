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Ekonomi

Togg dolandırıcılara karşı kullanıcıları uyardı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yapılan açıklamada, "'Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın' başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır. Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup, kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi. Bu tip paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.

17:10 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yerli otomobil Togg

Yerli otomobil Togg

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın" başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır.
Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup, kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.
Togg markasına güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip sahte kampanyalarda markamızın kullanılması yasa dışıdır.
Bu tip sahte kampanya ilanlarını üreten, paylaşan ve/veya dağıtan, kişiler, kurumlar ve sosyal medya kanallarıyla ilgili de hukuki süreçleri başlatacağımızı bilginize sunarız."
#TOGG
#Yerli otomobil
#Dolandırıcı
1 saat önce
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