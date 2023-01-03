Ekonomi Togg dünyanın en büyük teknoloji fuarında boy gösterecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Togg dünyanın en büyük teknoloji fuarında boy gösterecek

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023'te boy gösterecek. Las Vegas'taki fuar alanının girişinde ise ziyaretçileri Togg'un reklamı karşılayacak.

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Haber Merkezi Diğer
Togg dünyanın en büyük teknoloji fuarında boy gösterecek
CES 2023 fuarı

5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2023'te yerli otomobil markası Togg'un da bir standı olacak.

Togg, 2022'de düzenlenen fuara da katılmış ve sürpriz şekilde konsept sedan modelini görücüye çıkarmıştı.

Bu yıl ise fuarda Togg'un SUV ve sedan modelinin sergilenmesi bekleniyor.

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FUAR GİRİŞİNE DEV REKLAM

Togg'un Twitter hesabından yapılan son paylaşımda ise markanın fuarın girşimine dev bir reklam verdiği görüldü.

CES 2023’ün giriş kısmında yer alacak Togg reklamında “” yazılı.

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