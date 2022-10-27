Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Togg fabrikasının açılışına yollar hazır
OTOMOTİV

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Togg fabrikasının açılışına yollar hazır

Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilen TOGG’un üretim tesisinin açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Togg fabrikasına ulaşım imkanını sağlayacak Mudanya- Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük farklı seviyeli kavşağın, fabrikanın açılışına hazır olduğunu duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Togg fabrikasının açılışına yollar hazır
Togg için geri sayım başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mudanya-Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı’nın 29 Ekim’de açılmasıyla birlikte bölgede ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

  • Sanayi tesislerine lojistik desteğin sağlanacağı ve turistik tesislere ulaşım imkanının arttırılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı vurgulanarak, "Mudanya-Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları kapsamında; 4,84 kilometre uzunluğunda, 3,84 kilometresi 2x2 ve 1 kilometresi 2x1 bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilen yol kapsamında 1 adet köprülü kavşak, 1 adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor" denildi.

Nefesler tutuldu: TOGG için geri sayım başladı
FOTOĞRAF 8
Title
TOGG fabrikasının açılmasına sayılı günler kaldı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar dahilinde tasarladığı TOGG'un 29 Ekim'de Gemlik Tesisi'nin açılışı gerçekleştirilecek.
Title
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından TOGG ile ilgili açıklamada bulunarak, \"Milletimize bir söz verdik. Türkiye'nin otomobilini yaparız dedik. 29 Ekim'de bir fabrikadan fazlası olan Togg tesisimizi açıyoruz\" ifadelerini kullandı.
Title
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, seri üretime hazır hale getiriliyor. Gmlik Tesisleri'nin 29 Ekim'de açılmasının ardından seri üretime geçilecek. Üretilen ilk Togg'lar 2023 yılında yollara çıkacak.
Title
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Yerli otomobil Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak 29 Ekim'de Togg tesisinin açılacağını söyledi.
Title
Hisarcıklıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Geri sayımda son 1 hafta. Milletimize bir söz verdik. Türkiye'nin otomobilini yaparız dedik. Beş babayiğit olarak bir otomobilden fazlası için yola çıktık. 1200'ü aşkın çalışanımızla kocaman bir aile olduk. 29 Ekim'de bir fabrikadan fazlası olan Togg tesisimizi açıyoruz.'
Title
Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Tesisi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.
Title
Togg Gemlik tesisinin temeli, 18 Temmuz 2020'de atıldı. Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021'de başlatıldı. Gemlik tesisinin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı. Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı. Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi. Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı. 1,6 kilometrelik test pisti inşası tamamlandı.
Title
1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. İnşaatında 9 bin 700 kişinin görev aldığı tesiste, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Gemlik tesisi, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Tesisteki çalışmalar, 9 Nisan 2021'den itibaren togg.com.tr ve Togg YouTube kanalı üzerinden 724 anlık olarak izlendi. Canlı yayını şu ana dek 2 milyondan fazla kişi izledi. Tesiste 2030 yılına kadar toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretim hedefi bulunuyor.
Nefesler tutuldu: TOGG için geri sayım başladı
TOGG fabrikasının açılmasına sayılı günler kaldı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar dahilinde tasarladığı TOGG'un 29 Ekim'de Gemlik Tesisi'nin açılışı gerçekleştirilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından TOGG ile ilgili açıklamada bulunarak, "Milletimize bir söz verdik. Türkiye'nin otomobilini yaparız dedik. 29 Ekim'de bir fabrikadan fazlası olan Togg tesisimizi açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Togg fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak yolların açılışa hazır olduğu belirtilerek, "Projenin hayata geçirilmesi ile ülkemizin stratejik öneme sahip yatırımlarından olan Togg Yerli Otomobil Fabrikasının, lojistik desteği sağlanmış ve üretime başlanmasından sonra oluşacak trafik yoğunluğuna çözüm oluşturulmuş olacak" ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
OYNAT 00:50
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli otomobilin test sürüşü görüntülerini paylaştı. Gerçek yol koşullarında test edilen TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Togg'da seri üretime son üç gün: Devlet başkanlarının da olduğu 3 bin davetli katılacak
EKONOMİ
Togg'da seri üretime son üç gün: Devlet başkanlarının da olduğu 3 bin davetli katılacak
Hem gösterişli hem de ucuz

Hem gösterişli hem de ucuz

Z kuşağının en çok satın aldığı altın belli oldu.
Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

​Suyun rengi kahverengiye döndü.
Gazpromdan Türkiyede kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak

Bakan Bozdağ: ​Türk milletine düşmanlığı milletimiz kabul etmez.

İDDEF Afganistan'da <br>Cami Mescit ve Medrese açtı

İDDEF Afganistan'da
Cami Mescit ve Medrese açtı

​'Kardeş iyi günde değil zor günde belli olur.'

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracında ikinci üretim başladı.

​Polonya 'beklemede kalın' diyerek paylaştı.

​Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Yıldırım'dan ilk açıklama: İki kaburga kırığım var.

Kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı'nın evinden​span> kalaşnikof mermileri çıkmıştı./span>

İki buçuk milyon TL'yle çıktı: Bir buçuk saat sonra fark edildi.

Beline sarılı halde bulundu.

Kaynağı bilinmiyor: Herkes görmek için akın ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.