TOGG hedefe adım adım yaklaşıyor: Seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı

\"Beni işlerinin başına getiren, Devrim arabalarında 29 mühendisle gece gündüz demeden 129 günde prototipi dahi olmayan arabayı canlı hale getiren bir babanın evladıyım. Babam Avrupa'da tahsil görmüştür. Bu bakımdan kaynak konusunda devrim diyebileceğimiz çalışmalar hem Gedik Kaynak'a hem sektöre hem ülkeye fayda koymuştur. Kaynak konularıyla ilgili kitapları Türkçeye çevirmiştir. Bu bakımdan kaynak sektörüne büyük katkısı olan bir babanın evladıyım. Ondan dolayı da şirketimizde kaynak konusu her zaman için odak noktası oldu. Aynı zamanda kaynak, sanayinin de çok önemli bir girdi malzemesi. Biz de kaynak için diyoruz ki 'sanayinin ekmeğidir', aynı zamanda iskeletidir. Çünkü birçok sektöre girdi malzemesi verir. Eğer bir ülkede sanayide kaynak sektörü kuvvetliyse, diğer sektörler de ona paralel kuvvetli olur.\"<br>