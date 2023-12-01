Togg kasım teslimatlarıyla rekor tazeledi

Togg
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da teslimatlar tüm hızıyla sürüyor.
Kullanıcısı ile buluşan Togg sayısı 13 bin 572 oldu
Kullanıcısı ile buluşan Togg sayısı 13 bin 572 oldu
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Teslimatlarımız artarak devam ederken aylık rekorumuzu da tazeledik.
" denilerek,
"Kasım ayında 4 bin 401, teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana ise toplam 13 bin 572 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk."
ifadelerine yer verildi.
#TOGG
#Yerli otomobil
#T10X
1 hour ago