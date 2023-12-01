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Ekonomi

Togg kasım teslimatlarıyla rekor tazeledi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da teslimatlar tüm hızıyla sürüyor. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, aylık teslimat rekoru kırıldı. Öte yandan mayıs ayından bu yana toplam 13 bin 572 adet T10X’i kullanıcıları ile buluştu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:46 - 1/12/2023 Friday
Yeni Şafak
Togg

Togg

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da teslimatlar tüm hızıyla sürüyor.

Kullanıcısı ile buluşan Togg sayısı 13 bin 572 oldu

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Teslimatlarımız artarak devam ederken aylık rekorumuzu da tazeledik.
" denilerek,
"Kasım ayında 4 bin 401, teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana ise toplam 13 bin 572 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk."
ifadelerine yer verildi.
#TOGG
#Yerli otomobil
#T10X
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