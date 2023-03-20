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Ekonomi

Togg mobil deneyim merkezleri açıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcıyla yakın temasın arttırılması amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına deneyim merkezleri kuracağını duyurmuştu. Mobil deneyim merkezlerinden ilk ikisi İstanbul ve Bursa'da açıldı. Togg, kullanıcılara akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi bu merkezlerde tanıtmayı hedefliyor.

12:41 . 20/03/2023 Monday
DHA
Togg mobil deneyim merkezleri açıyor

Togg mobil deneyim merkezleri açıyor

Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan Togg, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor. Togg, doğrudan yönettiği ve 2023 boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri de açmaya başladı.

Mobil deneyim merkezi sayısı 8'e çıkacak


Aynı anda İstanbul'da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM'de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturacak. Bir şehirde en az 1,5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak. Togg, yıl içinde mobil deneyim merkezi sayısını 8'e çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri, 2023 boyunca Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşacak.

'Bu mağazalarımızla 7 bölgemizi dolaşacağız'


Togg CEO'su Gürcan Karakaş, kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center'da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18'e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezilerimizin sayısını da yıl içinde 8'e çıkaracağız. Bu mağazalarımızla da 7 bölgemizi dolaşacağız" dedi.


#Togg
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