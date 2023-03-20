Togg ikinci el oto pazarını hareketlendirdi: Fiyatlar düşecek mi?

Togg
16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.
Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.
İkinci el oto pazarında Togg hareketliliği
Togg'un fiyatının belli olması ve ön siparişe açılmasıyla birlikte ikinci elde hareketlilik başladı.
İnternete verilen birçok ilanda araç sahipleri, Togg almak için araçlarını sattıklarını söylüyor.
- İkinci el piyasası aralık-şubat arası oldukça hızlıyken, yaşadığımız deprem felaketinin de etkisiyle oldukça normal olarak durağan seyre döndü.
- Merakla beklenen Togg'un fiyatının açıklanmasının ardından, kendi segmentine göre cazip fiyat sunduğundan hareketlilik Togg özelinde yaşanabilir.
"Fiyatlar düşmeyecek"
Mevcut koşullar itibarıyla gerileme beklemiyoruz. Özellikle gelecek ay yaşayacağımız Ramazan Bayramı öncesinde, her bayram olduğu gibi bir hareketlik başlayabilir. Talep artınca fiyatlarda bu talebe istinaden bir miktar yükselebilir.