Togg ikinci el oto pazarını hareketlendirdi: Fiyatlar düşecek mi?

Yerli otomobil Togg'un ilk modeli T10X'e rekor sipariş gelmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu. Teslimatlar ay sonundan itibaren başlayacak. 2012 yılından beri Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı sadece 12 bin 303 olarak kayıtlara geçti.