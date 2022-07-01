Togg müjdeyi verdi: Şarj Ağı İşletmecisi lisansımızı aldık

Elitaş, \"Sadece elektrikli motorlu olanlardan motor gücü 160 kilovatı geçmeyenlerde ÖTV'yi matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10'a düşürerek, Türkiye'de üretilmekte olan aracın ÖTV'sini düşürüp uygun bir fiyat haline getirmeye çalışıyoruz. 160 kilovatlık sınırdan Türkiye'de üretilen aracın yaklaşık 155 veya 158 kilovat olacağı ile ilgili bir sınır koyuyoruz, yerli üretime bir korumacılık getiren bir düzenleme\" ifadelerini kullandı.<br><br>Elitaş'ın açıklamaları, söz konusu kanun teklifinin Togg'un fiyatını aşağı çekmek üzere yapıldığını ortaya koyuyor.<br>