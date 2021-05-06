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Ekonomi TOGG sosyal medyadan yatırım fırsatı dolandırıcılığına karşı uyardı
OTOMOTİV

TOGG sosyal medyadan 'yatırım fırsatı' dolandırıcılığına karşı uyardı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya’da yaşayan yurttaşları uyardı.

Haber Merkezi AA
TOGG sosyal medyadan yatırım fırsatı dolandırıcılığına karşı uyardı
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TOGG'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz." ifadeleri kullanıldı.

Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp #TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. pic.twitter.com/1YHSRgVUjj

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