Ekonomi Yerli otomobilde yeni gelişme Üretimini Karel yapacak
OTOMOTİV

TOGG tarafından üretilecek yerli otomobilde yeni gelişme

Yerli otomobilde yeni gelişme: Üretimini Karel yapacak

Bursa Gemlik'teki fabrika inşaatı hızla devam ederken, Türkiye’nin Otomobili’nde yeni bir gelişme daha yaşandı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretimini gerçekleştirecek firma belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG tarafından üretilecek yerli otomobilin SUV modeli.
TOGG tarafından üretilecek yerli otomobilin SUV modeli.

5 yıldır otomotiv teknolojilerine yönelik çalışmalar yapan Karel, TOGG’un bagaj kapağı kontrol ünitesi tasarımı ve üretim faaliyetleri için tercih edildiğini açıkladı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre TOGG’la teknolojik açıdan görüşmeler yürütüldüğü ve bunun neticesinde çeşitli projelerin TOGG’a sunulduğu belirtildi.

TOGG ise bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını şirkete bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.

BAGAJ KAPAĞI KONTROL ÜNİTESİNİ TASARLAYACAK

Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.

  • Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.”

Meteoroloji anlık topladığı uyarı ve verileri TOGG'a iletecek: Dünya çapında örnek teşkil edecek
EKONOMİ
Meteoroloji anlık topladığı uyarı ve verileri TOGG'a iletecek: Dünya çapında örnek teşkil edecek

TOGG’dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı
EKONOMİ
TOGG’dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı

TOGG fabrikasının inşaatı hızla ilerliyor
EKONOMİ
TOGG fabrikasının inşaatı hızla ilerliyor
Abone Ol Google News
29 ilaç daha geri ödeme listesinde

29 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bu eklemeyle bedeli ödenen ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı.
Doğduğu gün annesini kaybetti

Doğduğu gün annesini kaybetti

​Sekiz aylık hamile kadın halı silkelerken damdan düştü.
İYİ Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse evet deriz

İkinci kez<br>görevden aldı

İkinci kez
görevden aldı

​Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan yeni hamle.

​Avrupa Parlamentosu, iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.

​AK Parti ve MHP'nin ana gündemi Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik olacak.

​İki kardeş inşaat çukurunda can verdi.

​Paketin detaylarını Erdoğan açıklayacak.
Düşüşe geçecek

Düşüşe geçecek

​Fitch'ten Türkiye için dikkat çeken açıklama.
Yerli otoda yeni gelişme

Yerli otoda yeni gelişme

Tasarım ve üretimini gerçekleştirecek firma belli oldu.
'Bizim sahibimiz var'

'Bizim sahibimiz var'

​Aşı ekibini gören Sıddık dede hüngür hüngür ağladı.
Kraliçe cevap verdi

Kraliçe cevap verdi

​İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası ilk açıklama geldi.
Trakya'yı Dubai yapacakmış

Trakya'yı Dubai yapacakmış

​TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç açıklama.
Üç şüpheli<br>tespit edildi

Üç şüpheli
tespit edildi

Tepki çeken görüntülere emniyetten açıklama.
Öneriler ve engeller

Öneriler ve engeller

​Kafkasya'da barış ihtimali.
Mısır'dan sonra<br>Körfez ülkeleri

Mısır'dan sonra
Körfez ülkeleri

​Ankara ve Kahire arasında diplomatik köprü.
Ceremesini<br>hepimiz çekeceğiz

Ceremesini
hepimiz çekeceğiz

​Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi sağlıkçıları endişelendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.