Togg Tüketici Elektroniği Fuarı CES2022'de: Yüz yüze görüşmeyi bekliyor

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'de tüketicilerin birçoğu şarj altyapısını yetersiz buluyor. Bu durum elektrikli otomobillerin önündeki en büyük engel. Şarj istasyonu sayısındaki artış elektrikli otomobillere olan talebi de artıracak.Türkiye'deki 2022 itibariyle (resmi distribütör ve grey markette satılanlarla birlikte) 10 bin adetin üzerinde elektrikli araç bulunuyor. Bu sayının yeni satışa sunulacak modellerle 2023'de 20 bin adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Ocak-Haziran 2022'de yüzde 0.8 olan elektrikli araçların pazar payı ise 2023 sonunda yüzde 1'in üzerine çıkacak.<br>