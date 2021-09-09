TOGG Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdı

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdığını belirterek, "Ne zaman ki TOGG’un lansmanı yapıldı, fabrika temeli atıldı, Cumhurbaşkanımız çıktı TOGG kullandı, bu konuları dile getirdi, elektrikli otomobil kavramından bahsetmeye başladık, o zaman ülkenin tüm ücra köşelerine kadar bu kavram konuşulmaya başlandı. İnanılmaz bir olumlu tepki aldık." dedi.

Bayram, Türkiye’de TEHAD tarafından ikinci kez düzenlenecek Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki etkinliklere ve Türkiye elektrikli otomobil pazarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram

Söz konusu etkinliğin 11-12 Eylül tarihlerinde herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak, İstanbul Tuzla’daki AutoDrom pist alanında gerçekleştirileceğini aktaran Bayram, 2019 yılında yapılan ilk etkinliğe kıyasla daha geniş bir program hazırladıklarını dile getirdi.

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2019 yılında düzenlenen etkinlikte 5 markanın yer aldığını ancak şu an gelinen noktada 12 markanın yaklaşık 16 modeliyle bu yılki etkinliğe katılım sağlayacağını belirten Bayram, "Bunun yanında Türkiye'de distribütörü olmayıp da yine de ülkemizde giriş yapan, Tesla gibi diğer elektrikli markalar da etkinliğimizde yer alacak." diye konuştu.

Tamamen elektrikli ve hibrit otomobillere olan farkındalığı artırmaya odaklı bir etkinlik organize ettiklerini vurgulayan Bayram, "Burada aslında mottomuz şuydu; 'Duymak yetmez. Denemek lazım.' Çünkü ben en azından 10 yıldır bu araçları anlatıyorum ama bu araçları deneyimlemedikten sonra, kullanmadıktan sonra çok da bir anlam ifade etmiyor karşı taraf için." diye konuştu.

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Bu yılki etkinliğe yaklaşık 3 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini bildiren Bayram, katılımcıların tüm araçları bizzat deneyebileceklerini ve test edebileceklerini ifade etti.

"1-2 yıl içerisinde işin rengi biraz daha değişecek"

Türkiye’nin elektrikli otomobille ilk kez 2011 yılında tanıştığını aktaran Bayram, Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilginin yüksek olduğunu ancak satışların Avrupa’ya kıyasla düşük seviyelerde seyrettiğini söyledi.

Markaların elektrikli mobilite konusunda birbiriyle rekabet içerisinde olduğunu dile getiren Bayram, "Ülkemizde de biliyorsunuz yerli otomobil projemiz de devam ediyor. Bu anlamda bu rekabete biz de ortak olacağız. İnşallah yani önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bunun ayak seslerini duymaya başlayacağız ve gerçekten de o zaman işin rengi biraz daha değişecek diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"TOGG'un lansmanından sonra inanılmaz bir olumlu tepki aldık"

Berkan Bayram, TOGG'un elektrikli olarak üretilmesinin Türkiye'deki elektrikli otomobile olan ilgiye ve farkındalığına yaptığı etkiye de değindi.

TOGG’un Türkiye'de elektrikli otomobile olan ilgiyi ve farkındalığı artırdığını vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Şöyle söyleyeyim, biz bu konuyu nihayetinde kendi çapımızdaki bir kamuoyuna iletebiliyorduk. Elektrikli araçlarda böyle bir teknoloji olduğunu, böyle bir konunun artık gündeminize geleceğini kendi çapımızda bunu anlatabiliyorduk. Fakat ne zaman ki TOGG’un lansmanı yapıldı, fabrika temeli atıldı, Cumhurbaşkanımız çıktı TOGG kullandı, bu konuları dile getirdi, elektrikli otomobil kavramından bahsetmeye başladık, o zaman ülkenin tüm ücra köşelerine kadar bu kavram konuşulmaya başlandı. Bu en büyük avantajıydı. Tabii ki ve inanılmaz bir olumlu tepki aldık. İnsanlar elektrikli otomobili sormaya, sorgulamaya başladılar. Her alanda da elektrikli araçla ilgili artık beyanları görmeye başladık. Bu tabii ki sevindirici bir durum. Nihayetinde bu ülkemizde başlayan bu yerli elektrikli otomobil projesinin en büyük etkisiydi, yani hızlandırıcı etkisi bu yönde oldu."

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FOTOĞRAF 4 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmak için gün sayıyor. Dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı gibi sürüyor. İnşallah 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı. TOGG'un Bilişim Vadisi'nde çekilen son fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yeni kareler binlerce kullanıcı tarafından beğeni aldı. Yerli otomobil TOGG'un son hali görüntülendi: 2023'te yollarda olacak Yerli otomobil TOGG'un üretiminde önemli bir aşamaya geçilmiş, tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla Gebze'de ilk gövdenin montajı yapılmıştı. Son olarak yeni görüntülerinin dolaşıma sokulduğu TOGG'un 2023 yılında yollarda olması planlanıyor. BiP'te paylaş

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"Neredeyse bir elektrikli otomobille iki tane şarj ünitesi düşüyor"

Sektörde Türkiye'deki altyapının geliştirilmesi, şarj istasyonlarının talebi karşılayacak noktaya ulaşması yönündeki beklentinin de gerçekleştiğini anlatan Bayram, "Bu beklenti artık gerçekleşti. O yüzden marka modellerimiz de elektrikli araçlarını getirmeye başladılar. Örneğin, 2011’de sadece 15 tane şarj ünitemiz vardı, 4 şehirde. Geldiğiniz noktada şu an seksen bir ilin hepsinde şarj istasyonumuz var. 4 bin 500 sokete kadar ulaşan bir şarj ünitesi sayısına ulaştık. Bunlar kritik rakamlar. Neredeyse bir elektrikli otomobille iki tane şarj ünitesi düşüyor, onun gibi bir şey oldu." dedi.

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"Yıl sonuna kadar 2 bin 500 adetleri yakalayacağız"

Elektrikli otomobil satışlarına da değinen Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten ilk çeyrekte artışı çok rahat hissetmiştik. Çünkü geçen sene daha az modelimiz vardı ama model sayısı artınca bu sefer rekabet ve çeşitlilik artıyor. Tüketicinin önündeki tabii ki alım noktasında, karar verme sürecinde yelpaze daha da genişliyor. Dolayısıyla adetlere çok hızlı yansıyor. Bu yılın ilk yarısı çok güzel geçti. Muhtemelen yıl sonuna kadar da çok rahat söyleyebiliriz. Yani 2 bin 500 adetleri yakalayacağız. Ama yine de bu rakamlar dediğim gibi Avrupa'yla dünyayla maalesef ölçüşemeyecek kadar düşük rakamlar."

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