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OTOMOTİV

TOGG, Türkiye'yi "tarihe iz bırakmaya" davet ediyor

TOGG, Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor

Türkiye’nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

Haber Merkezi AA
TOGG
TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubundan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

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Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

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TOGG'dan seviye 3 ve ötesi otonom sürüş
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TOGG'dan seviye 3 ve ötesi otonom sürüş
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobille ilgili yeni paylaşım yapıldı. Paylaşımda otomobilin internet üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapıya sahip olduğu ifade edildi.


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