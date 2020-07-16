TOGG, Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubundan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

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Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

Türkiye’de mobilite ekosistemini kurmak üzere çıktığımız ‘Yeni Lige Yolculuk’ bir sonraki adıma hazır. #YenilikteBenDeVarım demek için geri sayım başlıyor.https://t.co/91gGegKFNx #TOGG pic.twitter.com/yMT9cyFcV6 — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 16, 2020

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OYNAT 01:05 TOGG'dan seviye 3 ve ötesi otonom sürüş Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobille ilgili yeni paylaşım yapıldı. Paylaşımda otomobilin internet üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapıya sahip olduğu ifade edildi. BiP'te paylaş

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