|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Togg yollarda görüntülendi: Herkes merakla bekliyor

Bu ay sonunda satışa çıkacak olan Türkiye’nin yerli otomobili Togg, test araçlarıyla Bursa yollarında büyük beğeni kazandı. T10X V1 RWD 314 kilometre menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Fabrikadan çıkıp Bursa yollarında kilometrelerce test yapan SUV araçlar performansıyla göz doldurdu.

13:40 . 15/03/2023 Çarşamba
IHA
Yerli otomobil Togg bu ay sonunda satışa çıkacak.

Yerli otomobil Togg bu ay sonunda satışa çıkacak.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretilen Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg, farklı renklerdeki araçlarıyla test sürüşlerine başladı. Bursa’nın cadde ve sokaklarında test edilen araçlar, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazandı. Dron ile de havadan görüntülenen Togg, ihtişamıyla büyüledi.

Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr adresi üzerinden 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişe açılacak olan Togg’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek. T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Araçların teslim tarihi Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.


28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuk sağlıyor.
#TOGG
#Bursa
#Yerli otomobil
33 dakika önce
default-profile-img
Togg yollarda görüntülendi: Herkes merakla bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği mesajı
Depremzedeler maçı ücretsiz izleyecek
Ukrayna'dan İHA krizine ilişkin açıklama: Rusya’nın kışkırtmasıyla ortaya çıktı
Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü: Çok büyük iş yaptılar
FIFA 5 yıllık milli maç takvimini açıkladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.