Togg yollarda görüntülendi: Herkes merakla bekliyor

Yerli otomobil Togg bu ay sonunda satışa çıkacak.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretilen Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg, farklı renklerdeki araçlarıyla test sürüşlerine başladı. Bursa’nın cadde ve sokaklarında test edilen araçlar, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazandı. Dron ile de havadan görüntülenen Togg, ihtişamıyla büyüledi.
Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.