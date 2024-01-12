Togg'dan bir sürpriz daha: Yapay zeka destekli akıllı cihaz kamerayı CES'te tanıttı

Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te tanıttığı ve fastback olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni modeli T10F, ziyaretçilerin dikkatini çekti. Alman influencer Jessica Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor" dedi. Elektrikli araçlara ilişkin içerikler üreten ABD'li Kimberly Javaheri, "Tasarımı muhteşem, çok güzel ve genel olarak çok etkilendim. Farlarını gerçekten sevdim. Gündüz farlarının aracın aerodinamiğini sarma şekli gerçekten muhteşem" diye konuştu.