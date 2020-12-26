TOGG'dan heyecanlandıran mesaj: '27 Aralık saat 11.00’i bekleyin'

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG),sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Doğuştan elektrikli
TOGG'un geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan yerli otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.
Neler mi yaptık?
Paylaşımın devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin" denildi.
- Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.