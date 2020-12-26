TOGG'dan heyecanlandıran mesaj: '27 Aralık saat 11.00’i bekleyin' Türkiye'nin Otomobili TOGG için fabrika çalışmaları sürerken markadan heyecanlandıran bir açıklama geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri kullanıldı. Milyonları meraklandıran mesajla ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi 26 Aralık 2020, 19:25 Son Güncelleme: 26 Aralık 2020, 19:32 Yeni Şafak