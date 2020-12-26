Ekonomi TOGGdan heyecanlandıran mesaj 27 Aralık saat 1100i bekleyin
OTOMOTİV

TOGG'dan heyecanlandıran mesaj: '27 Aralık saat 11.00’i bekleyin'

Türkiye'nin Otomobili TOGG için fabrika çalışmaları sürerken markadan heyecanlandıran bir açıklama geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri kullanıldı. Milyonları meraklandıran mesajla ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG
Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG),sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı
DÜNYA
Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı

Doğuştan elektrikli

TOGG'un geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan yerli otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi
EKONOMİ
Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

Neler mi yaptık?

Paylaşımın devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin" denildi.

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım: Yeni Lige Yolculuk'un bir sonraki adımı hazır
EKONOMİ
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım: Yeni Lige Yolculuk'un bir sonraki adımı hazır
  • Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile test sürüşünde
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile test sürüşünde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı. Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi twitter hesabından paylaşıldı.
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