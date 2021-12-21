Ekonomi TOGGdan heyecanlandıran paylaşım Yeni logosuyla görücüye çıkıyor
OTOMOTİV

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni logosuyla görücüye çıkıyor

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşıldı. Paylaşımda yerli otomobilin üzerinde yeni logosunun yer aldığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGGdan heyecanlandıran paylaşım: Yeni logosuyla görücüye çıkıyor
TOGG

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Heyecanlandıran paylaşımda yerli otomobilin üzerinde yeni logosunun yer aldığı görüldü.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak
EKONOMİ
TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak

TOGG'un yeni logosu
TOGG'un yeni logosu

TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyurulmuştu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, geçtiğimiz günlerde, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' notuyla duyurulmuştu.

TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyuruldu: Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası
OYNAT 00:23
TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyuruldu: Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, resmi twitter hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.' notuyla paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

TOGG dünya sahnesine çıkıyor

Öte yandan yerli otomobil, 5-8 Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak
FOTOĞRAF 9
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Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.
Title
TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.<br>
Title
Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor<br><br>Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.
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TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.<br>
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Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.<br>
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TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.<br>
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Bu yatırımla 400'ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.<br>
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TOGG'u ABD'ye Turkish Cargo taşıyacak<br><br>Öte yandan ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenecek Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u Turkish Cargo taşıyacak.
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TOGG'a yeni logo<br><br>TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyuruldu: Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası<br>Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, resmi twitter hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' notuyla paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.<br>
TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak
TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacakTürkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. Öte yandan Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor.

Gürcan Karakaş: TOGG’a isteyen herkes ulaşabilecek
EKONOMİ
Gürcan Karakaş: TOGG’a isteyen herkes ulaşabilecek

Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım

TOGG yeni logosuyla görücüye çıkıyor.
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