TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni logosuyla görücüye çıkıyor

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
Heyecanlandıran paylaşımda yerli otomobilin üzerinde yeni logosunun yer aldığı görüldü.
TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyurulmuştu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, geçtiğimiz günlerde, 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' notuyla duyurulmuştu.
TOGG dünya sahnesine çıkıyor
Öte yandan yerli otomobil, 5-8 Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.
TOGG Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak
Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.
TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.