TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni logosuyla görücüye çıkıyor

Otomobil fiyatlarını tırmandıran oyun: Bayiler ve fırsatçılar milyonlar kazanıyor

Türkiye'de otomobil fiyatları tarihte eşi görülmemiş günlere şahit oluyor. İkinci el fiyatları sıfırını geçerken, bayilerde araç bulmak neredeyse imkansız. Meşhur ikinci el araç alım satım sitelerinde ise liste fiyatından 50, 100, 200 hatta 1 milyon TL daha pahalı şekilde otomobil bulmak mümkün. Bayi ve fırsatçıların stok yaparak milyonlar kazandığı tezgah vatandaşı mağdur ediyor.