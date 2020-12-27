Ekonomi TOGGdan merakla beklenen açıklama geldi 1 yılda neler yapıldı?
OTOMOTİV

TOGG'dan merakla beklenen açıklama geldi: 1 yılda neler yapıldı?

Türkiye'nin Otomobili TOGG için fabrika çalışmaları sürerken dün markadan heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri kullanılmıştı. Milyonları meraklandıran mesajın ardından beklenen açıklama geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG
TOGG

Türkiye'nin Otomobili TOGG için fabrika çalışmaları sürerken dün markadan heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri kullanılmıştı. Milyonları meraklandıran mesajın ardından beklenen açıklama geldi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti.#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık"

Ayrıca bir yıl boyunca yapılan çalışmalarla ilgili bir video da paylaşıldı.

TOGG'dan heyecanlandıran mesaj: '27 Aralık saat 11.00’i bekleyin'
EKONOMİ
TOGG'dan heyecanlandıran mesaj: '27 Aralık saat 11.00’i bekleyin'

  • Geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Türkiye'nin otomobili TOGG'da bir yılda neler oldu? İşte merak edilenler
OYNAT 02:45
Türkiye'nin otomobili TOGG'da bir yılda neler oldu? İşte merak edilenler
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOGG ile tanıştığımız yeni lige yolculuk buluşması üzerinden tam bir yıl geçti. İşte bu bir yılda tüm yapılanlar TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

1 yılda neler yapıldı?

Türkiye’nin Otomobili resmi Twitter hesabı, tanıtım etkinliğinin düzenlenmesinden bu yana geçen 1 yıllık dönemde neler yapıldığını paylaştı. İşte bir yıllık süreçte yerli otomobil ile ilgili yapılan çalışmalar:

BATARYA

-Batarya konusunda Farasis ile iyi niyet mektubu imzalandı.

-Binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi.

-Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.

-Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı.

-Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturuldu.

Elektrikli platform

-Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı.

-Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı.

-Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı.

-Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.

-İleri Sürücü Destek Sistemleri ve bağlantılılık mimarisi oluşturuldu.

Stil tasarımı

-Tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı.

-İç ve dış desen kombinasyonları ve desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.

-C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.

-TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde Tasarım Stüdyosu kurulmaya başlandı.

Tedarik süreci

-C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı.

-Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.

-Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi.

-Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.

Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı
DÜNYA
Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi
EKONOMİ
Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım: Yeni Lige Yolculuk'un bir sonraki adımı hazır
EKONOMİ
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım: Yeni Lige Yolculuk'un bir sonraki adımı hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile test sürüşünde
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile test sürüşünde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı. Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi twitter hesabından paylaşıldı.


Abone Ol Google News
Bir yılda neler yapıldı?

Bir yılda neler yapıldı?

​TOGG'dan merakla beklenen açıklama geldi.
Hiçbir şikayetim olmadı

'Hiçbir şikayetim olmadı'

​100 torunlu 103 yaşındaki dede koronavirüsü yendi.
Elazığdaşiddetli deprem

Elazığ'da
şiddetli deprem

​5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.
Maltepe'de feci kaza

Maltepe'de feci kaza

​Yağış nedeniyle boş yolda kontrolden çıktı yola devrildi.
MSB acı<br>haberi duyurdu

MSB acı
haberi duyurdu

​Hakkari'de çığ altında kalan bir asker şehit oldu.
Pompalı vahşet

Pompalı vahşet

​Adana'da kanlı tartışma: Eşinin gözü önünde öldürdüler.

'Katiller için en ağır ceza verilsin'

'Katiller için en ağır ceza verilsin'

​Etli ekmek siparişi verip 16 yaşındaki gence pusu kurdular.
Kadrosunda bir Türk

Kadrosunda bir Türk

Antoine Griezmann'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Kılıçlı saldırı

Kılıçlı saldırı

​Taksi durağında dehşet, polisler bile gözlerine inanamadı.
Türkiye'ye<br>akıllı yatırım

Türkiye'ye
akıllı yatırım

​Oppo üretime şubatta başlıyor.
İttifakta kriz <br>çıkaran imar rantı

İttifakta kriz
çıkaran imar rantı

Dosyanın detaylarına Yeni Şafak ulaştı.
CHP'nin bünyesi kokuşmuş

CHP'nin bünyesi kokuşmuş

​Bu zihniyetin ipliğini pazara çıkaracağız.
Atina Ege’yi kapattı

Atina Ege’yi kapattı

Ege boydan boya, Doğu Akdeniz'de de çok geniş bir saha kapatıldı.

Akar ve komutanlar Libya'da

Akar ve komutanlar Libya'da

​Hafter'in ateşkesi bozma girişimi sonrası Türkiye'den hamle.
El Ahbar gazetesi hacklendi

El Ahbar gazetesi hacklendi

Lübnan merkezli​ gazete, BAE'nin planını ifşa etmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.