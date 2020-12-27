TOGG'dan merakla beklenen açıklama geldi: 1 yılda neler yapıldı?

Türkiye'nin Otomobili TOGG için fabrika çalışmaları sürerken dün markadan heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri kullanılmıştı. Milyonları meraklandıran mesajın ardından beklenen açıklama geldi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti.#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık"

Ayrıca bir yıl boyunca yapılan çalışmalarla ilgili bir video da paylaşıldı.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti. #YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık👇🏻#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/ExtqqNeiu5 REKLAM December 27, 2020

EKONOMİ TOGG'dan heyecanlandıran mesaj: '27 Aralık saat 11.00’i bekleyin'

Geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı.

OYNAT 02:45 Türkiye'nin otomobili TOGG'da bir yılda neler oldu? İşte merak edilenler Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOGG ile tanıştığımız yeni lige yolculuk buluşması üzerinden tam bir yıl geçti. İşte bu bir yılda tüm yapılanlar TOGG'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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1 yılda neler yapıldı?

Türkiye’nin Otomobili resmi Twitter hesabı, tanıtım etkinliğinin düzenlenmesinden bu yana geçen 1 yıllık dönemde neler yapıldığını paylaştı. İşte bir yıllık süreçte yerli otomobil ile ilgili yapılan çalışmalar:

BATARYA

-Batarya konusunda Farasis ile iyi niyet mektubu imzalandı.

-Binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi.

-Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.

-Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı.

-Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturuldu.

Elektrikli platform

-Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı.

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-Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı.

-Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı.

-Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.

-İleri Sürücü Destek Sistemleri ve bağlantılılık mimarisi oluşturuldu.

Stil tasarımı

-Tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı.

-İç ve dış desen kombinasyonları ve desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.

-C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.

-TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde Tasarım Stüdyosu kurulmaya başlandı.

Tedarik süreci

-C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı.

-Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.

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-Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi.

-Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.

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