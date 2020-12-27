TOGG'dan merakla beklenen açıklama geldi: 1 yılda neler yapıldı?

Türkiye'nin Otomobili TOGG için fabrika çalışmaları sürerken dün markadan heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" ifadeleri kullanılmıştı. Milyonları meraklandıran mesajın ardından beklenen açıklama geldi.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti.#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık"
Ayrıca bir yıl boyunca yapılan çalışmalarla ilgili bir video da paylaşıldı.
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti. #YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık👇🏻#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/ExtqqNeiu5
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti. #YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık👇🏻#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/ExtqqNeiu5— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2020
- Geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı.
1 yılda neler yapıldı?
Türkiye’nin Otomobili resmi Twitter hesabı, tanıtım etkinliğinin düzenlenmesinden bu yana geçen 1 yıllık dönemde neler yapıldığını paylaştı. İşte bir yıllık süreçte yerli otomobil ile ilgili yapılan çalışmalar:
BATARYA
-Batarya konusunda Farasis ile iyi niyet mektubu imzalandı.
-Binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi.
-Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı.
-Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı.
-Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturuldu.
Elektrikli platform
-Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı.
-Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı.
-Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı.
-Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.
-İleri Sürücü Destek Sistemleri ve bağlantılılık mimarisi oluşturuldu.
Stil tasarımı
-Tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı.
-İç ve dış desen kombinasyonları ve desen ve malzeme seçimleri tamamlandı.
-C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı.
-TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde Tasarım Stüdyosu kurulmaya başlandı.
Tedarik süreci
-C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı.
-Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.
-Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi.
-Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.