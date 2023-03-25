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Ekonomi

Togg'dan önemli gelişme

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

12:36 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Togg

Togg

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.


Togg'un, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu."

Ayrıntılar geliyor...


#Togg
#T10X
#Çekiliş
23 dakika önce
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