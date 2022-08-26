Ekonomi TOGGdan takdir toplayan girişim Görme engelliler de erişebilecek
OTOMOTİV

TOGG'dan takdir toplayan girişim: Görme engelliler de erişebilecek

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim BlindLook ile yaptığı iş birliği kapsamında fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsizleştirecek.

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Haber Merkezi AA
TOGGdan takdir toplayan girişim: Görme engelliler de erişebilecek
TOGG'un SUV modeli

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirilen Togg, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim Blindlook'un "herkes için erişilebilir bir dünya" hedefine ortak oldu.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRACAK

BlindLook'un partnerlerine sunduğu kapsayıcı hizmeti belgeleyen global sertifikası EyeBrand ağına katılan Togg, fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsiz bir hale getirecek.

Yapılan iş birliği kapsamında Togg'un ürün ve hizmetleri BlindLook'un ses odaklı teknolojisiyle görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak.

YÜZDE 100 SES ODAKLI OLACAK

BlindLook'un yüzde 100 ses odaklı özgürlük teknolojisi Sesli Simülasyon, tam ve kısmi görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getirip, görme engelli bireylerin ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına olanak sağlıyor.

Togg entegrasyonu tamamlandığında görme engelli bireyler Togg'un resmi internet sitesi "www.togg.com.tr"ye BlindLook hesaplarıyla girip, ürün ve hizmetlerden eşit ve erişilebilir şekilde yararlanabilecekler.

Fiyatları düşürürse ‘Togg’ düşürür: Vergisi düşük olacak
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Fiyatları düşürürse ‘Togg’ düşürür: Vergisi düşük olacak

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Şarj cihazları teste başladı
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Türkiye'nin yerli otomobili için geri sayım sürüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız\" demişti.
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​​Şarj cihazları teste başladı<br><br>Yerli otomobili Togg'un, Twitter'dan hesabından yapılan açıklamada, \"Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık\" denildi.
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TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş da, yaptığı açıklamada, \"TruGo ile kesintisiz kullanıcı deneyimi: 1000x hızlı şarj cihazı ve hepsi 180kW ve üzeri!\" ifadelerini kullandı.
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Açıklamada teste ilişkin bir video da paylaşılırken, cihazın 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.
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Togg'dan geçen ay yapılan açıklamada, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan TruGo'nun, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacağı belirtilmişti.
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Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Şarj cihazları teste başladı
Yerli otomobil Togg'un, Twitter'dan hesabından, heyecanlandıran bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık" denildi.

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