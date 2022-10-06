Ekonomi Toggdan yeni açıklama Tüm araçlara açık olacak
OTOMOTİV

Togg'dan yeni açıklama: Tüm araçlara açık olacak

Türkiye'nin otomobili Togg'dan şarj cihazlarıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şarj cihazlarını tüm elektrikli araçların kullanacağı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Toggdan yeni açıklama: Tüm araçlara açık olacak
Arşiv

Türkiye'nin otomobili Togg'dan şarj cihazlarıyla ilgili yeni açıklama geldi. Togg'dan yapılan açıklamada, ''İş ortaklarımızdan Siemens’in Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. 81 ilde, Hızlı şarj, Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile, Tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.'' denildi.

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
OYNAT 00:50
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli otomobilin test sürüşü görüntülerini paylaştı. Gerçek yol koşullarında test edilen TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.
Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.