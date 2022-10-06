Togg'dan yeni açıklama: Tüm araçlara açık olacak

Türkiye'nin otomobili Togg'dan şarj cihazlarıyla ilgili yeni açıklama geldi. Togg'dan yapılan açıklamada, ''İş ortaklarımızdan Siemens’in Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. 81 ilde, Hızlı şarj, Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile, Tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.'' denildi.

İş ortaklarımızdan Siemens’in #Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.



Trugo ile,



🌍 81 ilde,

🔋 Hızlı şarj,

✅ Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile,

🚘Tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.#SmartCharging @SiemensTurkiye pic.twitter.com/ZRuoi3Rv63 — Trugo (@TruGoCharging) October 6, 2022