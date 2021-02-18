TOGG’dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı

Türkiye’nin otomobilinin üretileceği tesiste çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yaptığı paylaşımda Gemlik’te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarıldı. Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bildirildi.
Söz konusu videolu paylaşım “ Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı” notuyla yapıldı.
Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Boyahane binası temelinin demir montajı başladı.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/0dJzQRjzuu
Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı.
"TOGG HEDEFLEDİĞİMİZ TARİHTE MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin son sürat devam ettiğini, geçen yıl Gemlik'te temelini attıkları fabrika inşaatının da gece gündüz sürdüğünü belirtmişti.