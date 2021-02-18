TOGG’dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı

Ekonomi

Borsa İstanbul’dan 2020 yılında rekor kâr

Borsa İstanbul’un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL’yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı.