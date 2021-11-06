TOGG'dan yeni paylaşım: Testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/7tU6DsNfxL
Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/7tU6DsNfxL— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 6, 2021