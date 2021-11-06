Ekonomi TOGGdan yeni paylaşım Testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor
OTOMOTİV

TOGG'dan yeni paylaşım: Testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor

TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGGdan yeni paylaşım: Testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor
TOGG'un yeni paylaşımı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı
OYNAT 02:02
TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı
TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar paylaşılırken, aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de videoda yer aldı.

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin 'Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik.' ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.

Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

27 mühendis TOGG için vatanında
EKONOMİ
27 mühendis TOGG için vatanında

TOGG’a 2,5 milyarlık yatırım
EKONOMİ
TOGG’a 2,5 milyarlık yatırım
TOGGdan yeni paylaşım

TOGG'dan yeni paylaşım

"Testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."
Sultangazide film gibi olay

Sultangazi'de film gibi olay

​Bir yıldan fazladır gölde duran araç paniğe neden oldu.
İYİ Parti ve CHPnin Lütfü Türkkan sessizliği

Köpeği acımadan vurdu üç kadını da yaraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilısu Barajı ve HES açılışında konuştu.

Mimar Sinan'ın eseri yangın ve depremler gördü.

Sahnede<br>kalp krizi geçirdi

Sahnede
kalp krizi geçirdi

​Rumeli müziğinin sevilen ismi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.