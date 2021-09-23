Ekonomi TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına Thomas Junk getirildi
OTOMOTİV

TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına Thomas Junk getirildi

TOGG'dan yapılan açıklamada, "Dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelerin öncüsü, deneyimli isim Thomas Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG’da Kullanıcı Deneyimi Lideri olarak göreve başlıyor" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​TOGGdan yeni transfer: Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına Thomas Junk getirildi
TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kullanıcıyı odağa alan yaklaşımla oluşturduğumuz organizasyon yapımız güçlenmeye devam ediyor. Dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelerin öncüsü, deneyimli isim Thomas Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG’da Kullanıcı Deneyimi Lideri olarak göreve başlıyor" denildi.

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