TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına Thomas Junk getirildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kullanıcıyı odağa alan yaklaşımla oluşturduğumuz organizasyon yapımız güçlenmeye devam ediyor. Dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelerin öncüsü, deneyimli isim Thomas Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG’da Kullanıcı Deneyimi Lideri olarak göreve başlıyor" denildi.
Dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelerin öncüsü, deneyimli isim Thomas Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG’da Kullanıcı Deneyimi Lideri olarak göreve başlıyor.#TOGG
Dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelerin öncüsü, deneyimli isim Thomas Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG’da Kullanıcı Deneyimi Lideri olarak göreve başlıyor.#TOGG— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) September 23, 2021