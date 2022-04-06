Togg'un 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı

Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bakan Varank’ın yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. İki bakan, TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg heyeti ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta incelemelerde bulundu. Yetkililer, bin 491 personelin çalıştığı Togg’un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76’sının tamamladığı ve test pistinde de sona yaklaşıldığı bilgisini verdi.<br>İncelemelerinin ardından iki bakan, Togg’un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg’un koltuğuna oturan Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan ToggSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi.