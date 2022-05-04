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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Togg’un çocukları: Meslek lisesi öğrencileri görev başında

Yerli ve milli otomobil Togg’un fabrikasının kurulumuna meslek lisesi öğrencileri de destek veriyor. Fabrika inşaatını üstlenen firmalardaki meslek lisesi öğrencileri hem staj yapıyor hem Togg'un parça üretiminde görev alıyor. Öğrenci Muhammet Ali Küçük, “Ülkemize katkı sağlayacağımız için gururluyum” dedi. Abdulsamet Keser ise “Arkadaşlarım ‘Çok şanslısın, keşke yerinde olabilsek’ diyor” diye konuştu.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Togg’un çocukları: Meslek lisesi öğrencileri görev başında
Togg fabrikasında staj yapan öğrenciler heyecan ve gururu birlikte yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimi sorun olmaktan çıkartıp umuda çevirdi. “Gelecek mesleki eğitimde” sloganıyla başlatılan mesleki eğitim seferberliğiyle, mesleki ve teknik eğitime yönelik toplumsal algı değişiyor. Meslek lisesi öğrencileri sektörde iş garantili eğitimle artık hayata 1-0 önde başlıyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un fabrikasının kurulumunda meslek lisesi öğrencileri de emek harcıyor. Fabrika kurulumunu üstlenen firmalarda meslek lisesi öğrencileri beceri eğitim stajlarını gerçekleştiyor. Togg’da çalışma imkanı yakalayan meslek lisesi öğrencileri duygularını Yeni Şafak’a anlattı.

HAYALLERİMİZ BÜYÜK

Meslek lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Muhammet Ali Küçük, elektrik panoları üreten bir firmada staj yapıyor. Küçük, Togg fabrikası üretime geçtiğinde parça üreteceklerini söyledi. Meslek liselerine son yıllarda bakış açısının değiştiğini kaydeden Küçük, “Çoğu arkadaşım Anadolu lisesinden meslek lisesine geçti. Hem meslek öğreniyor, hem de okul bittikten sonra üniversite okumadan iş bulma imkanımız oluyor. Meslek lisesinde okuyan öğrenciler, ileride büyük projelerde yer alacak. Artık hayallerimiz de büyük. Mezun olduktan sonra işsiz kalmayacağımızı biliyoruz. Staj yaptığım firmada araba parçası üretiyoruz. Togg araba parçası üretecek, biz de yer alacağız ve ülkemize katkı sağlayacağımızdan dolayı gururluyum” dedi.

KEŞKE YERİNDE OLSAK

Elektrik-elektronik bölümü öğrencisi Abdulsamet Keser de “Milli gururumuz Togg’a hizmet edebilmenin düşüncesi bile bizim için çok kıymetli. Yerli otomobil çalışmasında yer almak güzel bir duygu. 1,5 ay önce Togg fabrikasının kaynak makinalarını yapmıştık. O zaman çok heyecanlanmış, gurur duymuştum. Katkı sağlayacağımdan dolayı tarifi zor duygular yaşadım. Yerli otomobilin bir parçası olduk. Arkadaşlarım ‘Şanslısın, keşke yerinde olabilsek’ diyorlar. Meslek lisesine gittiğim için eleştiren arkadaşlarım şimdi okullarını bırakıp çıraklık eğitimi alıyor. Yerli otomobilimizde çalışacak olacağım hiç aklıma gelmezdi” şeklinde konuştu.

Seri üretime aylar kaldı

Togg’un Gemlik tesisinde inşaat 18 Temmuz 2020’de başladı. Fabrikadaki üretim birimlerine ilişkin çalışmaların bu ay tamamlanması öngörülüyor. Gövde, boyahane ve montaj tesislerinin yüzde 90’ı tamam. Ayrıca 185 robot tesiste parçasız provalara başladı. 250 robotun yer alacağı tesiste temmuz sonunda deneme üretimleri başlayacak, bu yılın son çeyreğinde fabrika seri üretime hazır olacak. Togg’un lansmanının ise 2023’ün ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.

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