Ekonomi TOGGun hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak
OTOMOTİV

TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak

TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, TOGG projesinin hayata geçmesiyle birlikte elektrikli araç pazarındaki gelişimin daha da hızlanacağını söyledi. Bekdikhan, son dönemde elektrikli veya elektrik destekli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe bir değişim rüzgarı yaşandığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) projesinin hayata geçmesiyle birlikte elektrikli araç pazarındaki gelişimin daha da hızlanacağını bildirdi.

Bekdikhan, son dönemde elektrikli veya elektrik destekli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe bir değişim rüzgarı yaşandığını söyledi.

Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı
DÜNYA
Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı

Türkiye'de elektrikli araçların, Avrupa ülkelerinden daha sonra yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Bekdikhan, elektrikli otomobillerin Türkiye'deki pazar payının henüz düşük olduğunu fakat yeni modellerin sunulmasıyla birlikte kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde arttığını belirtti.

Bekdikhan, satın almadaki vergi avantajının doğayla tamamen dost olan bu otomobiller için önemli bir teşvik olduğunu vurgulayarak, "Hızlandırılması gereken konu ise şarj altyapısı. Ülkemizde şarj altyapısı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Özel sektörün yatırımları umut verici. Altyapı için gerçekleşen yatırımlar arttıkça elektrikli otomobillere olan yönelim de artacak ve bunun kullanıcı sayısının artmasına hızlı bir şekilde olumlu yansıyacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Türkiye'nin yerli otomobili
OYNAT 03:14
İşte Türkiye'nin yerli otomobili
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Gebze'de gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı görkemli bir törenle yapıldı


Tüm bunların yanı sıra çevre bilincinin artmasıyla birlikte elektrikli otomobillere yönelik talebin artacağına işaret eden Bekdikhan, bazı ülke ve şehirlerin çevreyi korumak adına elektrikli otomobillere sunduğu desteklerin, tüketicinin elektrikli otomobil seçiminde önemli rol oynayacağını kaydetti.

Bekdikhan, yerli elektrikli araç projesi TOGG'un sektöre olumlu etkisinin olacağını belirterek, "TOGG'un hayata geçmesiyle şarj istasyonlarının sayısında büyük ivme görülecek. Türk otomotiv yan sanayisi de elektrikli araç komponentleri ile ilgili yatırımlarına hız verecek. Elektrikli otomobil kullanımının geniş kitlelere yayılmasına olanak sağlayacak bir dönüşüm başlayacak" diye konuştu.

Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
EKONOMİ
Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek

Mercedes-Benz Türkiye de değişim sürecinde

Bekdikhan, gelecekteki elektrikli mobiliteyi diğer üreticilerden farklılaştıracaklarını ve kullanıcı için benzersiz alternatifler oluşturacaklarını ifade ederek, "Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrik motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak. Globalde 2022'ye kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız." dedi.

Mercedes-Benz'in 2020'de hizmete sunduğu ve tamamen elektrikli olan EQC modeliyle elektrikli araçlarda değişim sürecini başlattığına dikkati çeken Bekdikhan, 2021'de satışa sunulacak tamamen elektrikli EQA modeli ve teknolojiyle lüksün birleşimi olan EQS modeliyle de çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Bekdikhan, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla otomotiv endüstrisini yeni zorluklar ve alışkanlıkların beklediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

  • "Globalde 2022'ye kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız. Bu gelişmeler, kompakt modellerimizden SUV'a (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) kadar tüm portföyümüzü kapsayacak. Türkiye'de ise 2022'ye kadar EQ binek otomobil ürün gamında altı adet elektrikli otomobil yer alacak. Ayrıca mevcut araçlara farklı donanım, motor ve çekiş opsiyonlarının eklenmesiyle de müşterilerin değişen beklentilerini karşılayacağız. Bu yıl mevcut dört tekerlekten çekiş modellerimize yenilerini ekleyeceğiz. CLA, GLB, CLS, E-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet gibi araçlarımızda 4MATIC adını verdiğimiz çekiş sistemini sunarak model ailemizi genişleteceğiz. Bu yıl model yılındaki bir diğer yeniliğimiz de Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi 580 4MATIC olacak."

Sıfır otomobilde fiyatlar değişiyor: İşte marka marka en ucuz araç fiyatları
FOTOĞRAF 55
Title
Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor.
Title
İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kalmıştı.
Title
Ocak ayı ile birlikte bazı bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 ocak en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.
Title
İşte güncelleme öncesi ve sonrası 2021 sıfır araç modelleri ve fiyatları..
Title
Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira
Title
Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira
Title
Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira
Title
Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira
Title
Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira
Title
Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: Güncelleniyor...
Title
Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira
Title
Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira
Title
Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira
Title
Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL
Title
Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira
Title
Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira
Title
Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira
Title
Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira
Title
Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira
Title
Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira
Title
Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira
Title
Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira
Title
Volkswagen Polo
Title
2021 yılı güncelleme öncesi liste fiyatı: 187 bin 300 lira
Title
Discovery Sport
Title
Ocak 2021 yılı güncelleme öncesi liste fiyatı: 910 bin 626 lira
Title
Ssangyong Korando
Title
Ocak 2021 yılı güncelleme öncesi liste fiyatı: 325 bin lira
Title
Suzuki Swift
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 216 bin 900 lira
Title
Mitsubishi Space Star
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 178 bin 900 lira
Title
Nissan Micra
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 181 bin 800 lira
Title
Opel Corsa
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 172 bin 900 lira
Title
Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira
Title
Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira
Title
Skoda Fabia
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 193 bin 900 lira
Title
Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira
Title
Ocak 2020 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira
Title
Audi A3 Sportback
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 421 bin 355 lira
Title
Fiat Egea
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 123 bin 900 lira
Title
Honda Civic
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 231 bin 200 lira
Title
Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira
Title
Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira
Title
Suzuki, yeni yıla Vitara ve Swift Hibrit modellerine özel olarak sunduğu cazip fiyat ve sıfır faizli kredi uygulamasıyla başladı.
Title
Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, ALLGRIP 4x4 sürüş sistemi, verimli yakıt tüketimi ve ileri güvenlik teknolojilerine sahip Vitara’ya 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz veya 284 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Title
Yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en donanımlı ve uygun fiyatlı modeli Swift Hibrit ise yine ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz veya 9 bin TL nakit alım desteği ile satışa sunuluyor.
Title
Ocak ayı boyunca Toyota’nın ürün stoğundaki 2020 model yılı tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller,c ve C-HR modelleri 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile Toyota Plaza Aksoy’da alıcılarını bekliyor.
Title
Ayrıca kampanyada 2020 ve 2021 model bazı araçlarda da yine 0.99 finansman oranı ile 24 ile 36 ay arasında değişen vade ile satılacak.
Sıfır otomobilde fiyatlar değişiyor: İşte marka marka en ucuz araç fiyatları
2021 yılına girilmesinin ardından otomobil markaları sıfır araç kampanyalarını güncellemeye başlarken fiyat listelerinde de değişiklik oldu. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası sıfır araçlara yönelen vatandaş ise fiyat listelerindeki güncelleme sonrası 2021 yılının en ucuz araç modellerini araştırıyor. İşte BMW, Citroen, Fiat, Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, Honda, Toyota, Mercedes, Jeep, Kia, Land Rover, Pegeout, Renault, Ssangyong, Seat, Nissan, Hyundai, Skoda, Volvo sıfır araç fiyatları..
Abone Ol Google News
Gören hayretler içinde bakıyor

Gören hayretler içinde bakıyor

Tüm köy üzerine titriyor...
Tehlikeli yoldan ölümüne geçiş

Tehlikeli yoldan ölümüne geçiş

Arnavutköy'deki yolda ne üst, ne yaya geçidi, ne de trafik ışığı var.
Tuncelide kışı zor şartlarda geçiren besicilerin kuzu sevinci

Robotlar artık kendini şarj edecek

Robotlar artık kendini şarj edecek

​Uzak ve tehlikeli alanlarda insana ihtiyacı olmayacak.
76 kişi serbest bırakıldı

76 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin açıklama.
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​İzmir'deki 10 katlı binada yangın paniği.
Piyasalar merakla bekliyordu

Piyasalar merakla bekliyordu

​Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Rakibine <br>acımadı: 9-0

Rakibine
acımadı: 9-0

​​Manchester United, Southampton'ı farklı geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.