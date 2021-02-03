TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) projesinin hayata geçmesiyle birlikte elektrikli araç pazarındaki gelişimin daha da hızlanacağını bildirdi.

Bekdikhan, son dönemde elektrikli veya elektrik destekli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe bir değişim rüzgarı yaşandığını söyledi.

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Türkiye'de elektrikli araçların, Avrupa ülkelerinden daha sonra yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Bekdikhan, elektrikli otomobillerin Türkiye'deki pazar payının henüz düşük olduğunu fakat yeni modellerin sunulmasıyla birlikte kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde arttığını belirtti.

Bekdikhan, satın almadaki vergi avantajının doğayla tamamen dost olan bu otomobiller için önemli bir teşvik olduğunu vurgulayarak, "Hızlandırılması gereken konu ise şarj altyapısı. Ülkemizde şarj altyapısı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Özel sektörün yatırımları umut verici. Altyapı için gerçekleşen yatırımlar arttıkça elektrikli otomobillere olan yönelim de artacak ve bunun kullanıcı sayısının artmasına hızlı bir şekilde olumlu yansıyacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Tüm bunların yanı sıra çevre bilincinin artmasıyla birlikte elektrikli otomobillere yönelik talebin artacağına işaret eden Bekdikhan, bazı ülke ve şehirlerin çevreyi korumak adına elektrikli otomobillere sunduğu desteklerin, tüketicinin elektrikli otomobil seçiminde önemli rol oynayacağını kaydetti.

Bekdikhan, yerli elektrikli araç projesi TOGG'un sektöre olumlu etkisinin olacağını belirterek, "TOGG'un hayata geçmesiyle şarj istasyonlarının sayısında büyük ivme görülecek. Türk otomotiv yan sanayisi de elektrikli araç komponentleri ile ilgili yatırımlarına hız verecek. Elektrikli otomobil kullanımının geniş kitlelere yayılmasına olanak sağlayacak bir dönüşüm başlayacak" diye konuştu.

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Mercedes-Benz Türkiye de değişim sürecinde

Bekdikhan, gelecekteki elektrikli mobiliteyi diğer üreticilerden farklılaştıracaklarını ve kullanıcı için benzersiz alternatifler oluşturacaklarını ifade ederek, "Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrik motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak. Globalde 2022'ye kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız." dedi.

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Mercedes-Benz'in 2020'de hizmete sunduğu ve tamamen elektrikli olan EQC modeliyle elektrikli araçlarda değişim sürecini başlattığına dikkati çeken Bekdikhan, 2021'de satışa sunulacak tamamen elektrikli EQA modeli ve teknolojiyle lüksün birleşimi olan EQS modeliyle de çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Bekdikhan, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla otomotiv endüstrisini yeni zorluklar ve alışkanlıkların beklediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Globalde 2022'ye kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız. Bu gelişmeler, kompakt modellerimizden SUV'a (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) kadar tüm portföyümüzü kapsayacak. Türkiye'de ise 2022'ye kadar EQ binek otomobil ürün gamında altı adet elektrikli otomobil yer alacak. Ayrıca mevcut araçlara farklı donanım, motor ve çekiş opsiyonlarının eklenmesiyle de müşterilerin değişen beklentilerini karşılayacağız. Bu yıl mevcut dört tekerlekten çekiş modellerimize yenilerini ekleyeceğiz. CLA, GLB, CLS, E-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet gibi araçlarımızda 4MATIC adını verdiğimiz çekiş sistemini sunarak model ailemizi genişleteceğiz. Bu yıl model yılındaki bir diğer yeniliğimiz de Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi 580 4MATIC olacak."