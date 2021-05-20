Ekonomi TOGGun hızlı yükselişi sürüyor Temel beton işlerinin yüzde 95i tamamlandı
OTOMOTİV

TOGG’un hızlı yükselişi sürüyor: Temel beton işlerinin yüzde 95’i tamamlandı

Türkiye’nin Otomobili TOGG’un hızlı yükselişi sürüyor. Temel beton işlerinin yüzde 95’i, kolon montajlarının yüzde 10’u bitti. Gemlik tesislerindeki çalışmaları canlı yayın üzerinden 40 günde 500 binden fazla kişi izledi. Fabriki inşaatının son durumu ise drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
TOGG’un hızlı yükselişi sürüyor: Temel beton işlerinin yüzde 95’i tamamlandı
TOGG tesisinde çalışmalar havadan görüntülendi.

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu, (TOGG) sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tesislerin son durumunu paylaştı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil, üretilmek için gün sayıyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde yükselen tesislerde üretilecek olan akıllı teknolojileri içinde barındıran otomobilin yollara çıkması için geri sayım devam ediyor. TOGG’un youtube kanalından Gemlik tesislerindeki çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz olarak canlı yayında izlenebiliyor. 40 gün gibi kısa sürede tesislerin yapımı 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.

İHA

Temel beton işlerinin yüzde 95’i tamamlandı

‘Bir fabrikadan daha fazlası’ olarak tanımlanan Gemlik tesislerinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akıllı ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken tesislerde çalışmalar hazırlanan videoda anlatıldı. Boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı. Çelik kolon imalatı sürüyor. Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 95’i, kolon montajlarının yüzde 10’u bitti.

Montaj tesisinde temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85’i, temel demir imalatlarının yüzde 80’i, temel beton işlerinin yüzde 58’i tamamlandı, kolon montaj işlerine başlandı. Enerji tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatları, temel beton işleri tamamlandı, kolon ve döşeme imalatları başladı.

İHA

Su işleme tesisi ve tesis ana giriş binasında, temel altı yalıtım işleri tamamlanırken, temel kalıp imalatları start aldı. Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler, arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, tesis ana giriş, batarya, su işleme tesisi olarak açıklandı.

4 bin 300 kişiye istihdam

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi planlanıyor. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

TOGG'a tasarım ödülü
EKONOMİ
TOGG'a tasarım ödülü

TOGG inşaatı hızla yükseliyor: Büyük proje canlı yayında izlenecek
EKONOMİ
TOGG inşaatı hızla yükseliyor: Büyük proje canlı yayında izlenecek

Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme: Rakiplerini geride bırakacak
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Twitter hesabından TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak notuyla, Batarya Teknolojilerimiz Hakkında Detaylar konulu bir video paylaşıldı.
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Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı aktarılan videolu paylaşımda, Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC ( Nikel Manganez Kobalt Oksit ) katodu kullanılacak. denildi.
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TOGG’un batarya paketinde iş ortağı olarak seçtiği Farasis’in geliştirdiği NMC 811 kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğu belirtilen paylaşımda, Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. ifadeleri kullanıldı.
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Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum batarya ömrü, performans ve güvenlik sağlanacağı bildirilen paylaşımda, ayrıca şunlar kaydedildi:
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Otomobillerimiz 300 ve 500 km menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.
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Öte yandan, TOGG geçen hafta, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçtiğini duyurmuştu.
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Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme: Rakiplerini geride bırakacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı bildirildi.Paylaşımda, bataryaların 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebileceği belirtildi.


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