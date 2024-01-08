Togg'un sedan modelinden yeni görüntü: Tanışmaya hazır mısınız?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, otomobil tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor ve CES 2024 fuarında boy gösteriyor. Şirket, bir süre önce ilk sedan modelinden kısa bir video paylaşarak merak uyandırmıştı. Bugün ise beklenen isim sonunda ortaya çıktı. Togg'un sedan modeli, "Togg T10F" olarak adlandırılıyor. Aracın özellikleri arasında 'İlk kez kontrast çatı seçeneği' dikkat çekiyor. Peki Togg T10F özellikleri neler? Togg sedan modeli ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...