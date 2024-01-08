Togg'un sedan modelinden yeni görüntü: Tanışmaya hazır mısınız?

Togg'un sedan modelinden yeni görüntü.
Türkiye’nin Otomobili Togg, T10X’ten sonraki ikinci modeli olacak sedan için düğmeye bastı. Togg T10S, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te sergilenecek.
"Tanışmaya hazır mısınız?"
"Tanışmaya hazır mısınız?"
Togg'un sosyal medya hesabından yeni sedan modeline ilişkin,
"Tanışmaya hazır mısınız? CES 2024 için geri sayım başladı
" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım daha yapıldı. Logonun yer aldığı bagaj kapağı ve kırmızı led detayı dikkat çekti.
Togg'un sedan modelinden ilk görüntüler dün paylaşılmıştı
#Togg
#T10S
#T10X
35 dakika önce