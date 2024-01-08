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Ekonomi

Togg'un sedan modelinden yeni görüntü: Tanışmaya hazır mısınız?

Togg, T10X’ten sonraki ikinci modeli olacak sedan için düğmeye bastı. Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkacak yeni modelin "T10S" olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Togg, merakla beklenen sedan modeliyle ilgili yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Paylaşımda "Tanışmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:07 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:10 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Togg'un sedan modelinden yeni görüntü.
Togg'un sedan modelinden yeni görüntü.

Türkiye’nin Otomobili Togg, T10X’ten sonraki ikinci modeli olacak sedan için düğmeye bastı. Togg T10S, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te sergilenecek.

"Tanışmaya hazır mısınız?"

Togg'un sosyal medya hesabından yeni sedan modeline ilişkin,
"Tanışmaya hazır mısınız? CES 2024 için geri sayım başladı
" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım daha yapıldı. Logonun yer aldığı bagaj kapağı ve kırmızı led detayı dikkat çekti.
Togg'un sedan modelinden ilk görüntüler dün paylaşılmıştı
#Togg
#T10S
#T10X
35 dakika önce
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