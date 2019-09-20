Ekonomi TOKİ AOÇ arazilerinin kiralanması ile ilgimiz yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOKİ'dan Atatürk Orman Çiftliği arazisi açıklaması

TOKİ: AOÇ arazilerinin kiralanması ile ilgimiz yok

TOKİ, medya ve sosyal medyada yer alan Atatürk Orman Çiftliği'nin ihale ile satışa çıkarıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Habere konu araziler, TOKİ mülkiyetinde yer almamakta ve ihalenin de İdaremiz ile bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'AOÇ inşaattan kurtuldu' başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.
'AOÇ inşaattan kurtuldu' başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), son günlerde sosyal medyada paylaşılan tweetler ve Cumhuriyet Gazetesi’nin 18.09.2019 tarihli baskısında “AOÇ inşaattan kurtuldu” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan haberde “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Ankara Çukurambar'daki AOÇ arazisini açık artırma yoluyla satışa çıkardığı ihale dün yapıldı.” denilmektedir.

  • Habere konu araziler, TOKİ mülkiyetinde yer almamakta ve ihalenin de İdaremiz ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, TOKİ tarafından yapılmayan ihalenin, zaten “Arsa Kiralama İhalesi” olduğu, yazılanın aksine, “Arsa Satışı İhalesi” olmadığı yapılan haberde de yer almakta ve kendisiyle çelişmektedir.

Buna rağmen, sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber ve paylaşılan tweetler, TOKİ’nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli yaklaşımlardır.

Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur."

TOKİ'den yeni kampanya
EKONOMİ
TOKİ'den yeni kampanya

TOKİ'den ikinci indirim kampanyası
EKONOMİ
TOKİ'den ikinci indirim kampanyası

Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
EKONOMİ
Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı

Türkiye Varlık Fonu’ndan İstanbul Finans Merkezi'ne stratejik yatırım
EKONOMİ
Türkiye Varlık Fonu’ndan İstanbul Finans Merkezi'ne stratejik yatırım
Geri adım yokdaha da güneye gidecek

Geri adım yok
daha da güneye gidecek

​Yavuz'un Mersin'de demirlemesine sevinen Yunanlılara kötü haber.
PKKya bir darbe daha

PKK'ya bir darbe daha

​Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Sınırda izinler iptal

Sınırda izinler iptal

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi gözler sınırda.
Marka şehirler kurulacak

Marka şehirler kurulacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Erdoğan, 'Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne mesaj yolladı.
Tutuklu sanık<br> tahliye edildi

Tutuklu sanık
tahliye edildi

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili davada yeni gelişme.
Babasının kararı kafaları karıştırdı

Babasının kararı kafaları karıştırdı

Baba Aydemir, avukatına "Şikayetçi olmayacağız sen gelme" dedi.
Kullanıma açılacak

Kullanıma açılacak

Fuat Oktay'dan, Kapalı Maraş ile ilgili net sözler.
Aralık ayında kurulmuş olacak

Aralık ayında kurulmuş olacak

2020 Nisan ayında bekleniyordu, takvim öne çekildi.
Sağanak<br>etkili oluyor

Sağanak
etkili oluyor

​Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Trump'a<br>yalanlar söyledi

Trump'a
yalanlar söyledi

ABD'li üst düzey isim Netanyahu-Trump ilişkisini anlattı.
Kundakçı kameraya yakalandı!

Kundakçı kameraya yakalandı!

Ormanlık alanda yangın çıkaran şahsın görüntüsü ortaya çıktı.
Kale düştü

Kale düştü

Beşiktaş'ta Karius'un istatistikleri tartışma çıkardı.
50 bin öğrenciye<br>teknoloji eğitimi

50 bin öğrenciye
teknoloji eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank müjdeli haberi verdi.
Pençe Harekatı'nda bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda bir darbe daha

​Haftanin'e düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Araç kiraladılar hayatları karardı

Araç kiraladılar hayatları karardı

​Dolandırılan mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor.
İstanbul'da<br> 28 Şubat hortladı

İstanbul'da
28 Şubat hortladı

İBB'de ​Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserleri yasaklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.