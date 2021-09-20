Ekonomi TOKİnin ikinci indirim kampanyası yarın başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
​TOKİden sevindiren haber: İkinci indirim kampanyası yarın başlıyor
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TOKİ Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.

KİMLER YARARLANACAK?

Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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