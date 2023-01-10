Ekonomi Tokyoda enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Tokyo'da enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı

Pandemi sonrası dünya genelinde ortaya çıkan enflasyon salgını Japonya'da da rekor seviyelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Tokyo'da enflasyon artış oranı son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü.

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Haber Merkezi AA
Tokyoda enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı
Foto/arşiv

Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle Aralık 2022'de, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 yükseldi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı (Soumu) verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 16 aydır yükselişini sürdürüyor.

Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Aralık 2022'de Tokyo'da TÜFE, Aralık 2021'deki orana kıyasla yüzde 4 artış kaydetti.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1982'den beri en yüksek enflasyon artış oranı olarak kayda geçti.

Aralık 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 7,5 artarken, şehir gazı yüzde 36 ve elektrik yüzde 26 yükseldi.

Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon Yeni'nin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.

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