Tokyo'da enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı

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Kartal’da çifte cinayet: Kayıp olarak aranıyorlardı

İstanbul Kartal’da bir evde, 30 yaşındaki Cansu Demirel ile 23 yaşındaki Dilara Gültay’ın cansız bedenleri bulundu. İntihara kalkışan ve hastaneye başvuran Mustafa Payan, kayıp olarak aranan genç kızları öldürdüğünü itiraf etti. Evdeki aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri ve şizofreni ilaçları ele geçirildi.