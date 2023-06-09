Toplam prim üretimi 2,4 milyar TL oldu: Neova Katılım Sigorta 2023’ün ilk çeyreğinde sektör ortalamasının üzerinde büyüdü

Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştirmeye devam eden Neova Katılım Sigorta, 2023 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Neova Katılım Sigorta’nın aktif büyüklüğü geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 101 artarak 9 milyar TL seviyesine yükselirken, kârlılığı da 400 milyon TL’ye ulaştı. Sektördeki başarısını sürdürülebilir hale getirmek için bu dönem sermaye artışına da giden Neova Katılım Sigorta, ödenmiş sermayesini 900 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin, finansal yatırımları yüzde 89’luk bir artışla 5,3 milyar TL seviyesine ulaşırken, sektördeki büyüme ivmesini ilk çeyrekte de devam ettirdi.





Kasko branşındaki pazar payını yüzde 2,4’ten 3,4’e yükseltti

2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin görüşlerini açıklayan Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, “İlk çeyrekte hedeflerimizi gerçekleştirirken sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi başardık. Hayat dışı sigorta sektörü 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 147 oranında büyürken, Neova Sigorta olarak yüzde 157 büyüyerek toplam prim üretimimizi 2,4 milyar TL’ye yükselttik. Prim üretimimizdeki en büyük pay yüzde 69 ile acentelerimize ait. Acentelerimiz bizim için çok önemli ve büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyorlar. 2023 yılı ilk çeyrek itibari ile kasko branşındaki büyümemiz geçen senenin ilk çeyrek verilerine göre yüzde 288 artarken, kasko prim üretimimiz ise 563,7 milyon TL oldu. İlk çeyrekte kasko branşı baz alındığında ilk 10’da yer alan şirketler içerisinde en çok büyüyen sigorta şirketi olduk. Üretimdeki bu artışla kasko branşındaki pazar payımızı 2,4’ten 3,4’e yükseltmeyi başardık. Deprem sonrası konut sigortalarında ciddi bir yükselme görülmüş olsa da bu artışın düşüşe geçtiğini söylemek mümkün. Ancak yine de Neova Sigorta olarak konut sigortasında yüzde 157’lik bir artış ile 323 milyon TL’lik üretim gerçekleştirdik. Bu dönemde ulaştığımız başarıların önümüzdeki dönemlerde katlanarak artacağına inanıyoruz.” dedi.





Satış kanallarındaki üretim ve konut sigortası payı da büyümeye devam ediyor

Neova Katılım Sigorta’nın en güçlü kanallarından olan acente ağındaki üretim de artıyor. Acentelerdeki prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 161 oranında artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde broker kanalını da geliştirmeyi başaran Neova Sigorta, farklı segmentteki müşterilere hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bankasürans kanalı aracılığı ile elde ettiği üretimi de 486 milyon TL’ye ulaştırdı.





Güçlü sermayedar desteğiyle sermaye artışı gerçekleştirildi





Kuveyt Türk’ten aldığı güçle sektördeki öncü konumunu koruyan Neova Sigorta, sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde sermaye artışına gitti. 2021 yılında 500 milyon TL’ye çıkartılan ödenmiş sermaye, 2023 Mart ayında gerçekleşen olağan genel kurulda 400 milyon TL daha artırılarak 900 milyon TL’ye ulaştı.







