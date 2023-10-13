Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

TÜİK, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarının, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1; ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 9,1 ve ayran üretimi yüzde 5,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 10,3 ve içme sütü üretimi yüzde 7,9 azaldı. Ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,2 ve yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,7 ve içme sütü üretimi yüzde 2,2 azaldı.

Temmuz ayında 835 bin 878 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 1,4 azalarak 823 bin 967 ton oldu.