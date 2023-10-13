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Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Bir önceki ay 835 bin 878 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 1,4 azalarak 823 bin 967 ton oldu.

Halil Akkoç
10:45 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ticari süt işletmelerince 823 bin 967 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmelerince 823 bin 967 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

TÜİK, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarının, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1; ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 9,1 ve ayran üretimi yüzde 5,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 10,3 ve içme sütü üretimi yüzde 7,9 azaldı. Ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,2 ve yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,7 ve içme sütü üretimi yüzde 2,2 azaldı.

Temmuz ayında 835 bin 878 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 1,4 azalarak 823 bin 967 ton oldu.

Temmuzda 102 bin 203 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 9,1 artarak 111 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

#İnek sütü
#TÜİK
#Türkiye
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