Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araç satın alıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araç satın alıyor

Koronavirüs süreci toplu taşıma araçlarına yönlendirdi. Bulaşı riskinin yüksek olduğunu düşünen İzmirliler, yolunu ikinci el araç pazarlarına çevirdi. İkinci el otomobil satışı yapan firma sahibi Dörterler, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim, özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladı. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen kesim için çok ideal bir seviyeye geldi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araçlara yöneldi.
Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araçlara yöneldi.

Koronavirüs sürecinde, vatandaşların birçoğu toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek, araç sahibi olmaya karar verdi.

  • Birçok vatandaş, ikinci el araçlara rağbet gösterirken, ikinci el araç satışı yapılan firmanın sahibi Dörterler de genelde 100 bin TL'ye kadar olan araçlara ilgi gösterildiğini belirterek, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladı. Eskiden 50 bin TL bandında bir araç alıp, kullanılabilirdi. Şimdi neredeyse 50 bin TL civarında bir araç yok. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen kesim için çok ideal bir seviyeye geldi" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve 2'nci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsatan Dörterler, çıkarılan yeni düzenlemeyle 2'nci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini söyledi. Dörterler, "Özellikle son zamanlarda araç alırken ekspertizlerin zorunlu hale gelmesi, ikinci el arabalarda yapılan sahteciliği de ortaya çıkarıyor. Bizler de yeni yönetmelikle beraber artık yetki ve yeterlilik belgesiyle satış yapacağız. Temennimiz; ikinci el otomobillerde yapılan sahteciliğin azalması" diye konuştu.

İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
EKONOMİ
İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı

'DOLANDIRICILARDAN KORUNMAK İÇİN ARACI YETKİLİ SERVİSTE KONTROL ETTİRİN'

2'nci el otomobillerde yapılan sahteciliklerden bahseden bir diğer firma sahibi Erbey Zeki Ergen ise "İkinci el otomobil araçları satışında dolandırıcılık çok fazla oluyor. Dolandırıcılar, alıcıyla anlaşıyor, arabayı ucuza veriyor. Kapora istiyor. Kaporayı alıyor ama arabayı vermiyor. Araba başka birine ait çıkıyor. 2019 yılında araba 82 bin kilometrede vizeye girdiyse, 2020 yılında yaptığı kilometreyi 82 bin kilometreye çekebiliyorlar. Tekrar vizeye girdiği zaman araba az yakmış diyorlar. Bu durumu vatandaş yetkili servislerin yardımıyla anlayabilir. Şüphelendiği zaman vatandaş, yıllık periyodlarda kilometre yapıp yapmadığını, yetkili servisten araştırması gerekiyor. Bazı arabaların yedek anahtarlarında da arabanın kaç kilometre yaptığı kaydediliyor. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Tanıdık galericiden alışveriş yapılırsa sahtecilikle karşılaştıkları zaman hukuki süreci de işletebilir" dedi.

İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor: Yönetmelik bugün devreye giriyor
EKONOMİ
İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor: Yönetmelik bugün devreye giriyor

ÖTV zammı ile araç fiyatlarında yeni dönem: Hangi araç ne kadar ÖTV zammı ödeyecek?
EKONOMİ
ÖTV zammı ile araç fiyatlarında yeni dönem: Hangi araç ne kadar ÖTV zammı ödeyecek?
Abone Ol Google News
Midesinden çamur çıktı

Midesinden çamur çıktı

Küçük Merve'nin otopsi raporu yakınlarını yıktı.
7.2lik deprem uyarısı

7.2'lik deprem uyarısı

​Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bir değil iki fay var
Karadağda seçim sonrası Sırp milliyetçileri sahneye çıktı: Boşnak mahallelerini basıp dükkanları yağmaladılar

Tümüyle<br>yanlış bir karardır

Tümüyle
yanlış bir karardır

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi.
Sadece su içecekti

Sadece su içecekti

Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu bu hale getirdi.

Dikkatli ve<br>tedbirli olun

Dikkatli ve
tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

​Parasını ödeyip sıfır otomobil alan vatandaşa ÖTV farkı.

​Ronaldo ile aynı takımda oynayacak.

​S-400'ler Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir.
Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Akılalmaz Türkiye iddiasına Kalın'dan unutulmaz cevap.
Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

​ABD'li uzmandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik çarpıcı açıklama.
HES kodsuz<br>girilemeyecek

HES kodsuz
girilemeyecek

​Korona vakalarının arttığı ilde dikkat çeken tedbir.
Tarla yerine<br>asfalt yolu sürdü

Tarla yerine
asfalt yolu sürdü

​Unutkan çiftçi traktördeki pulluğu açık bırakınca..
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Ekonomi

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.
Üsküdar'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyuna yaptılar
Gündem

Üsküdar'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyuna yaptılar

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uymaması vaka sayılarını artırıyor. Salgının yayılımını azaltmak amacıyla düğün, asker uğurlama töreni gibi toplu katılımların olduğu etkinliklere yasak getirilmesine rağmen İstanbul'dan gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Üsküdar Kuzguncuk Tüneli'nde asker uğurlama konvoyu oluşturan üç sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Gruba toplamda 16 bin 986 TL para cezası kesildi.
21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu
Gündem

21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde düğünde kaybolduktan sonra dere kenarında cesedi bulunan minik Merve olayında yeni gelişme yaşandı. Kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsisinde, midesinde çamur bulunduğu öğrenildi. Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.