Ekonomi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yakalanmak üzere Operasyon bu akşam başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın yakalanmak üzere: Operasyon bu akşam başlıyor

’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın yakalanmak üzere: Operasyon bu akşam başlıyor

Çiftlik Bank’ın kurucusu ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görüldüğü ve yakalanmak üzere olduğu iddia edildi. Türkiye’den bir araştırma için Kiev’e gelen gazeteci Ziya Kara, “Operasyon başlıyor ve Mehmet Aydın bu akşam yakalanıyor. 24 saat içinde yakalanacak. Adresini tespit ettik bütün bilgileri elimizde. Her an operasyon başlayabilir” dedi.

Haber Merkezi İHA
’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu açıklandı.
’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın yakalanmak üzere olduğu açıklandı.

Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden dolandırıcı Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görüldüğü öne sürüldü. Türk gazetecilerce peşine düşülen Aydın, saklanmaya devam ediyor.

Kiev’in işlek noktalarına Aydın’ın afişleri asıldı. Afişlerde Aydın’ı bulana 350 bin dolar ödül konduğu ifadesi de yer alıyor. İnterpol tarafından da dünya çapında aranan Aydın’ın Ukrayna’ya nasıl geldiği ise gizemini koruyor.

DHA
Kiev’in işlek noktalarına Mehmet Aydın’ın afişleri asıldı.

“Yakalanmak üzere”

Türkiye’den bir araştırma için Kiev’e gelen gazeteci Ziya Kara, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, “Operasyon başlıyor ve Mehmet Aydın bu akşam yakalanıyor. 24 saat içinde yakalanacak. Adresini tespit ettik bütün bilgileri elimizde. Her an operasyon başlayabilir” dedi.

İHA
Afişlerde Aydın’ı bulana 350 bin dolar ödül konduğu ifadesi de yer alıyor.
  • Kara açıklamasının devamında, “Mehmet Aydın’a söylüyoruz gel Türk adaletine teslim ol. Biz seni bulduk yerini bulduk bütün saklandığın hücreleri bulduk. Pişman olduğunu söyle ve ben paraları geri ödeyeceğim de. Nerede olduğunu ve kaç adamın senin yanında olduğunu biliyoruz. Sevgililerin ve iş yerlerinin nerede olduğunu da bulduk. Seni 3 haftadır takip ettik. Geçmişte öldürülen bir istihbaratçının olayını araştırmak için gelmiştik. Çiftlik Bank’ın sahibine şans eseri rastladık. Türkiye gözün aydın mağdurlar sevinsin” şeklinde konuştu.

Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Mart 2018’de Türkiye’den kaçmış ve en son Uruguay’da görülmüştü.

'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
FOTOĞRAF 17
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Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.
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'Tosuncuk'un lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor.
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Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor.
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Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.
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DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI: Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı
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'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
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'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Title
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası
Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 02:21
'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. DHA, Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaştı.
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