Toyota patlama sonrası geçici olarak durdurduğu üretimi kısmen başlattı

Çin’in 5 milyon adet üretime ulaşan otomotiv devi Chery, Avrupa’daki etkinliğini artırmak için Türkiye’de fabrika kurmaya sıcak bakıyor. Ticaret Bakanlığı’yla ilk aşamada Ar-Ge Merkezi kurmak için irtibat halinde olduklarını söyleyen Chery İnternational Başkanı Zhang Guibing, “Fabrika için araştırmalarımız devam ediyor. Türkiye dahil Avrupa’da 150 bin adet pazarı gördüğümüz anda harekete geçeriz” dedi.