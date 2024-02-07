Toyota yeni elektrikli aracı için 1,3 milyar dolar yatırım yapacak ​

Şirketten yapılan açıklamada, yeni yatırımla Toyota'nın fabrikaya yaptığı toplam yatırımın yaklaşık 10 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD pazarı için tamamen yeni, üç sıralı elektrikli SUV aracının montajı da dahil olmak üzere gelecek elektrifikasyon çalışmaları için Kentucky'deki tesise 1,3 milyar dolarlık yatırım yapılacağı bildirildi.