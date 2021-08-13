Ekonomi Toyotada 60 bin liraya varan indirim Toyota 2021 model araçların yeni fiyat listesi açıklandı
OTOMOTİV

Toyota'da 60 bin liraya varan indirim: Toyota 2021 model araçların yeni fiyat listesi açıklandı

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Uzun bir süredir umutla beklediğimiz ve dile getirdiğimiz ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyi sektörümüz açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı. Bozkurt, "Hibrit versiyonlarımızda 60 bin TL’ye varan avantajları, getirilen yeni düzenlemeyle sunmaya başlayacağız" diyerek, Toyota araç fiyatlarının kaç liradan kaç liraya gerildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Toyotada ÖTV indirimi! Toyota 2011 model araçların yeni fiyat listesi açıklandı
Toyota (Arşiv)

Toyota'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için çok uygun bir zamanda alınmış yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

  • "Matraha dayalı ÖTV sistemi, otomobil fiyatlarının neredeyse her ay artmasına yol açmaktaydı. Yükselen döviz kuru sebebiyle, birçok model yüzde 80’lik vergi dilimine girmiş, son dönemde yüzde 50 ÖTV baremine giren model neredeyse kalmamıştı. Tam zamanında yapılan bu düzenleme; özellikle ülkemizde üretilen yerli modellerin çok büyük kısmının yeniden yüzde 50’lik ÖTV diliminde yer almasını sağlayacaktır ve yerli üretimi destekleyecektir.
  • Bunun yanında hibrit araçlar için de ÖTV matrahının revize edilmesi Türkiye’de bu gelişmiş teknolojiyle üretim yapan bizler için de mutluluk verici. Çevreci araçlara son dönemde gösterilen büyük ilgi hibritler için getirilen düzenlemeyle karşılığını bulacak ve talebi artıracaktır. Çünkü hibrit versiyonlarımızda 60 bin TL’ye varan avantajları, getirilen yeni düzenlemeyle sunmaya başlayacağız."

ÖTV matrah düzenlemesi sektöre olumlu yansıyacak: 320 bin TL'lik araçlarda 53 bin TL'ye kadar indirim bekleniyor
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ÖTV matrah düzenlemesi sektöre olumlu yansıyacak: 320 bin TL'lik araçlarda 53 bin TL'ye kadar indirim bekleniyor

Bozkurt, "Bunu örneklendirmek gerekirse; Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirim ile 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye, Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirim ile 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye, Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirim ile 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye varan fiyat avantajları müşterilerimizle buluşacak" diye konuştu.

ÖTV'deki sürpriz indirim sonrası gözler ikinci elde: 30 bin TL'ye kadar indirim olacak
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ÖTV'deki sürpriz indirim sonrası gözler ikinci elde: 30 bin TL'ye kadar indirim olacak

Ayrıca ÖTV matrahı düzenlemesine giren Corolla, Corolla HB ve Yaris modellerinin barem içinde kalan versiyonlarına yüzde 17 oranında fiyat avantajı gelmiş durumda olduğunu belirten Bozkurt, Corolla 1.5 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 288 bin 950 TL’den 248 bin 100 TL’ye, Corolla HB 1.2 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 311 bin 350’den 256 bin 650 TL’ye gerilediğini belirtti.

ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar
HAYAT
ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar

Bozkurt, "Yeni düzenlemeyle birlikte gelen değişiklikler müşterilerimiz açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Vergi avantajının gelmesiyle temmuz ayında durağan bir dönem geçiren sektörümüzde canlanmanın tekrar başlamasını bekliyorum. Bu durumda ne kadar araç bulabileceğimiz de önemli olacak. Talep artacaktır ama başta çip krizi nedeniyle üretimin etkilenmesi, sektörün tedariğe bağlı olarak ilerlemesine yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar
FOTOĞRAF 15
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ÖTV indirimi dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
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Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.
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KIA Sportage Çıplak fiyatı: 137.900 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira Yeni KDV: 37 bin 233 lira
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Toyota Corolla 1.6 Dream manuel Çıplak fiyatı: 136.040 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira Yeni KDV: 36 bin 730 lira
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Opel Astra HB Çıplak fiyatı: 136.299 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira Yeni KDV: 36 bin 800 lira
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Dacia Duster 1.5 dizel Çıplak fiyatı: 142.655 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira Yeni KDV: 38 bin 516 lira
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Nissan Juke Çıplak fiyatı: 137.382 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira Yeni KDV: 37 bin 93 lira
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Seat Leon Çıplak fiyatı: 108.757 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira Yeni KDV: 29 bin 364 lira
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Volkswagen Golf Çıplak fiyatı: 136.158 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira Yeni KDV: 36 bin 762 lira
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Renault Megane Joy 1.3 Çıplak fiyatı: 109.228 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira Yeni KDV: 29 bin lira
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Fiat Egea 1.4 Fire Çıplak fiyatı: 90.339 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira Yeni KDV: 23 bin 578 lira
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Honda Civic 1.6 Elegance Çıplak fiyatı: 147.175 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira Yeni KDV: 39 bin 737 lira
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Hyundai i10 Çıplak fiyatı: 91.723 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira Yeni KDV: 23 bin 939 lira
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Hyundai Elantra Çıplak fiyatı: 108.947 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira Yeni KDV: 29 bin 415 lira
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ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ÖTV kararı dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ÖTV matrahları arttırıldı. Vatandaşların dün geceden bu yana sürekli arattığı ÖTV indiriminde fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmeler sonrası milyonlarca vatandaş en ucuz sıfır otomobil araştırması yapmaya başladı. İşte 2021 ÖTV indirimi sonrası marka marka sıfır araç fiyatları listesi…
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